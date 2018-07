EL NOMBRE DE MALAKA

Las cosas no existen hasta que no tienen un nombre, hasta que el poder mágico de la palabra certifica su existencia. Así ocurre no solo con las cosas, sino también con las personas, los animales y los lugares. Este lugar en el mundo que conocemos como Málaga posee un nombre que deriva del árabe Malaqa, que a su vez deriva del latín Malaca y éste de su primitiva denominación fenicia, MLK, cuyo posible significado se ha relacionado con factoría comercial o con una divinidad femenina. Aquí está en caracteres fenopúnicos.