Una «lección de vida» con Carlos Álvarez Carlos Álvarez, María del Mar Muñoz Varo, Gema Domínguez y Alberto Peláez, en la presentación del concierto. / Félix Palacios El barítono cumple con su segundo compromiso solidario y pedagógico con la Academia Orquestal en la Sala Unicaja María Cristina, una apuesta personal por la que dejó una ópera en Berlín REGINA SOTORRÍO Martes, 3 septiembre 2019, 16:13

«Para ser un buen músico hay que ser buena persona, es la lección con la que me quedo», sentenció María del Mar Muñoz Varo. Tras varios ensayos, un concierto y a unas horas de celebrar el siguiente, la directora de orquesta valoraba así el paso de Carlos Álvarez por la Academia Orquestal de Málaga. Toda una «masterclass» y una «lección de vida» por la experiencia profesional y humana que aporta.

El barítono malagueño cumple este martes 3 de septiembre (20.00 horas) con el segundo de sus compromisos pedagógico y solidario con este proyecto de jóvenes músicos, en esta ocasión en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina a beneficio de Hogar Abierto. «Él es siempre el ángel bueno que sobrevuela, también en los momentos que no son fáciles», declaró Alberto Peláez, presidente de la ONG que trabaja en el acogimiento familiar de menores en desamparo, en la presentación del concierto junto a la responsable de Artes Escénicas y Espacios Culturales de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez.

Carlos Álvarez lo tiene muy claro: «En este trabajo no todo es el dinero, hay un parte solidaria, pedagógica y de compromiso», apuntó. Y lo demostró con hechos. Mañana miércoles Carlos Álvarez toma un vuelo rumbo a Alemania para empezar los ensayos de 'Payasos', que se estrena en la Ópera Alemana de Berlín a mediados de mes. No obstante, su avión podía haber salido mucho antes. Como explicó el barítono, el teatro berlinés le pidió adelantar su incorporación para actuar en la ópera que abre temporada, 'La forza del destino', por un imprevisto de última hora del barítono: «Y les dije que no, que tenía un compromiso en Málaga».