Mario y Lara Croft, invitados virtuales de Gamepolis

El E3 de Los Ángeles es el evento sobre videojuegos por excelencia. Todas las compañías presentan allí las novedades que van a sacar. Pero este año, Gamepolis ha intentado acercarse a esa oferta gracias a Nintendo y a Square Enix. Los primeros, dentro de las opciones de su stand, tenían la demo del 'Super Smash Bros.', un clásico de lucha que llegará en diciembre a su consola Switch y ofrece una experiencia frenética y explosiva donde los héroes de la compañía se enfrentan a invitados de otras franquicias, como Solid Snake de la saga 'Metal Gear'. Además de este juego, que era el que más gente atraía por su novedad, estaba el 'FIFA 19', que aunque llegará en septiembre, su demo ya mostraba al Málaga CF en 2ª división. Otras propuestas eran 'Go Vacation', que ofrece minijuegos para los más jóvenes a lo largo de una isla, y 'Wolfenstein II: The New Colossus', un juego de disparos destinado al público adulto.

Lara Croft, arqueóloga capaz de competir con el mismísimo Indiana Jones, vivió en 2013 un reinicio. La heroína dejó atrás sus características curvas para mostrar un aspecto mucho más natural, con un carisma fuerte que ha revitalizado la saga. La tercera entrega, que lleva por título 'Shadow of the Tomb Raider' se podía probar en el puesto de Square Enix. El juego, como su propio nombre indica, tiene una temática mucho más oscura que las dos anteriores y muestra a una Lara más madura, tanto física como mentalmente. Durante los 20 minutos que duraba aproximadamente la demostración los jugadores acompañaban al personaje por una cueva donde los sustos y la acción se iban dando hasta llegar a un clímax donde se presentaba un auténtico apocalipsis. Todo ello aderezado con unos gráficos y detalles que rebosaban calidad en cada pixel. ¿Podrá Lara Croft enfrentarse a La Orden de la Trinidad y solucionarlo todo? La respuesta llegará el 14 de septiembre.

Cuatro jóvenes con diferentes cosplays. / Fernando Torres

Mientras unos probaban juegos, otros competían en el Circuito Tormenta del 'League of Legends', en el 'Clash Royale', donde la final la ganó el Team Queso, o en el Red Bull Campus League del 'Rocket League'. Este último tuvo a una centena de espectadores en vilo hasta el último instante. El equipo Emonkeyz, que comenzó perdiendo contra X6tence, fue capaz de marcar en el último segundo y tras varias rondas, terminaron empatando. Al final, un gol en la prórroga dio la victoria a X6tence, que se hizo con un premio de 5.000 euros.

Galería. Todas las fotos de estos días de Gamepolis. / Fernando Torres

En el otro pabellón, donde estaban las tiendas, las figuritas de Pixo y Funko Pop competían con la comida japonesa por hacerse hueco en las estanterías. Todo ello aderezado con pósteres, así como camisetas, figuras e incluso réplicas de armas salidas de diferentes videojuegos y dibujos de moda. Eso sí, apenas había en venta videojuegos, tal vez porque cada vez se compra más digital en lugar de físico. Junto a estos puestos se podía observar una cola de aquellos que querían probar la realidad virtual mediante unas gafas Oculus, que aunque ya estén en el mercado, siguen levantando expectación para aquellos que no quieren hacer todavía su desembolso.

El torneo de 'Arena of Valor' atrajo a cientos de personas durante el fin de semana. / Fernando Torres

En la zona retro, donde había una gran cantidad de máquinas para probar, era curioso ver cómo la gente esperaba para poder jugar una partida a un futbolín. Lo tradicional sigue luchando por mantenerse vivo contra lo virtual.

El escenario central, cerca de la entrada, estuvo todo el día animado gracias a los torneos de baile y a las sesiones de música electrónica. Frente a esto, zonas como la del 'Hearthstone' ya no atraían a tantos jugadores. Es lo que ocurre con las modas, que los usuarios olvidan pronto.

Pero lo que no han olvidado es asistir a la sexta edición de Gamepolis para ver a LOLiTO FDEZ, que consiguió atraer a tanta gente que se vieron obligados a cerrar las taquillas poco después de abrir el sábado. Más de 50.000 personas se han acercado al evento, que vuelve a batir récords de asistencia.

Arkano durante la Batalla de Gallos. / Jon Sedano