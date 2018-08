Málaga: 35 años en busca de un auditorio La capital quedó en los 80 fuera del plan nacional de equipamientos escénicos y desde entonces arrastra esa merma ANTONIO JAVIER LÓPEZ Viernes, 3 agosto 2018, 00:20

Durante dos décadas, desde mediados de los años 80 del siglo pasado hasta mediados de la primera década del XXI, la geografía española vio proliferar una red de equipamientos escénicos en ciudades periféricas. Valencia, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla, Cuenca, Murcia, Lérida, Las Palmas, Barcelona, Oviedo, San Sebastián, León y Tenerife se beneficiaron de aquel Plan Nacional de Auditorios que pasó de largo por la provincia de Málaga. Y esa merma se mantiene hasta hoy, 35 años después, cuando la sociedad civil y la escena musical de la ciudad luchan para retomar la iniciativa varada hace un lustro por mor de la crisis económica.

El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, recordaba ayer la historia de aquella ocasión perdida para usarla como baluarte en la reivindicación ante el Ejecutivo central para que retome la senda de convertir el Auditorio de Málaga en una realidad. «Es bueno recordar que en el año 1983, con el Gobierno de Felipe González y Javier Solana de ministro de Cultura, hubo una oferta del ministerio, en línea con lo que venía haciendo el gobierno de UCD con Jesús Aguirre como director general de música, de hacer un auditorio, pagado por el ministerio. Esa generación de auditorios tiene dos muestras muy claras, que son Valencia, en 1986 y Murcia, de la década de los 80, ambos hechos por el arquitecto García Paredes», rememoraba ayer el regidor.

«En Málaga tuve ocasión de que me viniera la información por el director general de música de entonces –siguió ayer el alcalde– y es una pena que no se supiera aprovechar esa ocasión. Es bueno recordarlo, porque de ese recuerdo de todos esos olvidos y de todos esos fallos de gestión debe salir el compromiso de que el Gobierno actual, que es del mismo partido que se olvidó de Málaga con la SGAE, el mismo partido que no supo atender desde Málaga la oportunidad que daba el Gobierno con Solana de ministro, reaccione y diga 'Tengo que hacer algo con esta ciudad que ha quedado atrás'. Y no precisamente por la falta de interés de ella o de los vecinos en este tema».

Críticas de centralismo

De la Torre hacía alusión al hecho de que Sevilla cuente con varios equipamientos escénicos de gran capacidad, entre los que se encuentra el reciente auditorio promovido por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). «La SGAE quería hacer uno en Andalucía y la Junta, en esa línea centralista dijo 'Aquí en Sevilla'. Y se 'olvidaron' de que Málaga no tenía auditorio y quizá el de la SGAE hubiera resuelto el tema. Todas estas cosas es bueno recordarlas para que haya motivaciones», argumentó De la Torre.

Pese a todo, el alcalde mostró ayer su optimismo sobre los planes municipales para que el Consistorio firme un primer acuerdo con el ministerio que abra la puerta a convenios con el resto de las administraciones: «Confío en que ese convenio se pueda firmar, porque el convenio que le mandamos al Gobierno anterior y al Gobierno actual, ya se lo he mandado al ministro Girao, no es 'Hágase ya', sino 'Hágase cuando haya posibilidad económica', pero fírmelo, comprométase a que esa reparación hay que hacerla con Málaga, con el interés de la música en Málaga, con los profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga y con la historia de Málaga en la música».