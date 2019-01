Pedro Casariego, el poeta raro

PEDRO CASARIEGO

Manuscrito sin título

A mi madre

¿Dónde está la fruta

para nosotros los débiles?

Caen las naranjas

siempre en otras manos

¿por nuestra culpa, madre,

todos esos gajos desprendidos?

Redobla la sangre

en los huertos de abajo

y hay cascadas amarillas

en los bosques de arriba

¡No hay culpa,

sólo hay herida!

Cristales antibalas los de nuestras gafas

¡guerras hay en todos nuestros ojos!

¡Porque no sabemos mirar,

porque no sabemos mirar

como miráis las madres!

¿Es la fiebre del egoísmo

lo que atenaza nuestros corazones?

¿Hay todavía en nosotros

una espiga de trigo?

Traen los cielos una hoz de tormenta

traen los ciervos la despedida

¡Fuertes son los que aman a los débiles!

¡Débiles somos los amados por los fuertes!

¡Y la única misión

es salvar a las madres!

Santa tierra desterrada (fragmento)

Olvido porque ya soy viejo o ya soy joven:

he sido tantos alborotos

que ya soy viejo

he visto a tantos morir mi muerte

que ya soy joven

he servido a tantos príncipes

he ambicionado piedra he falsificado labios y he jadeado

no he faltado a la cita y ahora

ya no hay fuego en mi fuego

o todas mis mentiras son mentirosas

y sólo el cansancio me da vida

y sólo tocas mi cansancio

y ahora

hoy nada me duele y tú no me dueles

La risa de Dios

Nuestras palabras nos impiden hablar.

Parecía imposible.

Nuestras propias palabras.

(...)

Mi angustia

es el eco

de la risa de Dios

La voz de Mallick

He callado y he callado más aún:

mi silencio ha sido más largo

que el camino de la serpiente

más profundo

que el dolor de la hiena

(...)

la debilidad del rebelde

merece una piedad

mucho más

honda

que el océano

pacífico

de los

mansos

(...)

hice fuego

frotando dos piedras de hielo

y quemé mi fe

quemé el bastón de los rezos

del indio

y guardé sus cenizas

bajo mi pobre lengua

para engañar el hambre

luego juré

no volver a hablar

hasta encontrar

un amor más joven

que el del Señor