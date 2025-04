«El título universitario es un requisito básico, aquí aprendes a destacar»

Nerea Arco Miércoles, 2 de abril 2025, 18:10 Comenta Compartir

Si negociar la supervivencia en un apocalipsis zombi fuera la clave para conseguir trabajo, 'Talent and Job' sería el campo de entrenamiento definitivo. Este proyecto, desarrollado dentro de la Feria de Empleo de la UMA, no es una charla cualquiera, aquí se practica de forma interactiva el desarrollo de las 'soft skills' o competencias transversales, habilidades clave que pueden marcar la diferencia en el mercado laboral. «El título universitario es un requisito básico, 100 jóvenes más salen de la carrera con el mismo currículum. Aquí te haces diferenciar y potenciar las habilidades necesarias para salir al mercado laboral», explica Jesús Pedrero, uno de los coordinadores del proyecto y socio de la empresa Diverxia.

Dos tribus, las amazonas y los espartanos, que intentan sobrevivir, deben negociar por un limón. 'The Walking Dead' es una de las dinámicas que ayudarán a los jóvenes a practicar la negociación y la comunicación. Lo que no saben es que cada grupo necesita partes distintas de la fruta. En el momento en el que comprendan la importancia de parar un momento y pensar en una buena estrategia sabrán cómo afrontar el conflicto.

María González, doctoranda en biotecnología vegetal: «Cuando yo me enteré de esta actividad, me apunté de inmediato. Quería tener una educación un poco más disciplinar porque en la universidad te enseñan la teoría, pero no cómo afrontarla en el mundo real». El programa se aleja de los formatos tradicionales y apuesta por la experiencia inmersiva, una oportunidad para conocerse y comprobar el potencial de cada uno. «Mi objetivo final sería acabar en una empresa o siendo profesora, por lo que en ambos casos me gustaría mejorar la dialéctica», concluye María González.

El siguiente problema al que se enfrentan estos jóvenes tiene como objetivo fomentar la creatividad. «Nos han dado a cada grupo unos objetos bastante bizarros y tenemos que encontrarle un uso, desarrollar la idea y finalmente vender nuestro producto al público», explica Kira, otra de las participantes. 'Talent and Job' es un espacio donde los futuros profesores, médicos, periodistas, biólogos, empresarios y jóvenes de cualquier disciplina se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que imaginan, aprenden habilidades que a todos les harán falta en un futuro próximo.

La clave del éxito laboral está en las 'soft skills'. Según Jesús Pedrero, estas pueden representar entre un 70 y un 80% del peso en un proceso de selección. Al finalizar la jornada, los participantes reciben un certificado oficial de la Universidad de Málaga, que además se integra en el Pasaporte de Empleabilidad, una iniciativa que busca destacar a los estudiantes en el mercado laboral.

La próxima sesión tendrá lugar este viernes 4 de abril, de 8.30 a 14.00h en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Para quienes buscan mejorar sus habilidades y destacar en el mundo laboral, 'Talent and Job' se presenta como una opción tan entretenida cómo útil. Porque en un mundo laboral donde la competencia es feroz, saber negociar, comunicar y pensar de forma creativa puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o destacar.