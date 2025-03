Si tienes poco tiempo para conseguir el título de inglés, Linguaskill es la solución

Ana Alcalde Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:42 Comenta Compartir

Linguaskill es el nuevo examen creado por Cambridge, una de las organizaciones más prestigiosas en la certificación de idioma, para hacer frente a la competencia de exámenes multiniveles. Gracias a esta modalidad, las opciones ofertadas para los interesados en obtener un certificado de lengua inglesa se diversifican. Debido a la necesidad de los estudiantes que quieran acreditar su nivel de inglés por motivos académicos, la FGUMA (Fundación General de la UMA) pone a disposición la información e inscripción necesaria para poder optar por esta opción más breve.

A diferencia de la titulación más tradicional, los Qualifications, esta opción proporciona la libertad de no tener que escoger el nivel de idioma al que se quiere aplicar. De esta forma, independientemente del resultado, siempre se obtiene un certificado. El examen se compone de las mismas destrezas que el básico: 'speaking', 'writing', 'listening' y 'reading'. Después de terminar todas las destrezas, la media determina una nota final que se fundamenta en la escala de Cambridge, gracias al cual se obtiene un informe detallado del resultado. La principal diferencia, por tanto, es que dependiendo de la puntuación final obtenida, obtienes un certificado u otro, en base al nivel inglés que tengas.

Otra de las principales ventajas es que el precio es más económico. Alejandro Sánchez, organizador y vigilante de los exámenes que se realizan en Málaga, explica este beneficio: «En principio el examen multinivel vale 110 euros, con un solo precio puedes obtener hasta un C1. Esta es una gran diferencia si lo comparamos con Qualifications, donde el C1 vale 205 euros».

Además, existe la posibilidad de ampliar la nota en los próximos meses siguientes de hacer el examen, continúa Sánchez: «Desde que realizas el examen completo, si tú no has llegado al nivel que querías, imagínate que querías sacarte un B2 pero te has quedado a dos puntos. Lo que puedes hacer, en vez de hacer el examen completo otra vez, es repetir algunas de las partes que tengas más bajitas. Pagas menos dinero por realizar solamente ese nivel. Y, la nueva nota, vuelve a hacer media con las otras notas que ya tenías».

¿Para qué sirve el título?

Gracias a Linguaskill puedes acreditar tu formación para cerrar tu grado universitario y optar por una vacante de trabajo. Si quieres optar por irte de Erasmus, es reconocido a nivel internacional, siendo válido en multitud de universidades españolas y extranjeras. Por tanto, está calificado para estudiantes que quieran conseguir la acreditación en el menor tiempo posible debido a necesidades externas como las de ajustarse a una entrevista de trabajo o conseguir el título universitario.

Los resultados normalmente pueden verse 48 horas después, aunque hay casos en los que la agilidad se vuelve aún mayor, prácticamente en el mismo día el candidato obtiene los resultados.

El instructor resalta esta ventaja: «Con Qualifications, si lo haces en papel, tarda un mes en salir los resultados, y después otro mes en llegarnos el certificado físico. Eso no pasa con LinguaSkill, prácticamente, al día siguiente el candidato lo tiene disponible».

Aunque a simple vista todo parecen ser ventajas, lo cierto es que existe una cuestión que puede hacer que te decantes por la modalidad original: el multinivel no es tan aceptado a escala del Qualification Cambridge. Aún así, Sánchez asegura que esto va cambiando: «Poco a poco va consiguiendo reconocimiento, aunque todavía no puede competir con el otro que lleva cien años en el mercado».

Examen adaptativo

Gracias a la IA, el 'reading' y el 'listening' consigue adaptarse a las necesidades del usuario. Todo dependerá de la velocidad con la vaya contestando el candidato las preguntas, de forma que el nivel subirá o bajará en función de los aciertos y errores que vaya cometiendo. Las otras dos modalidades funcionan como exámenes normales, con un tiempo preconfigurado.

Alejandro Sánchez ofrece unos consejos para todos aquellos estudiantes interesados en la prueba: «Lo mejor es apurar el tiempo completo que te da Linguaskill, porque es verdad que muchos candidatos terminan de realizar el 'speaking', lo leen un poco y terminan. Porque ahí está la opción de terminar antes de tiempo si quieres, pero yo te diría que lo principal es apurar el tiempo bien, verificar todos los conectores entre frases, asegurarte de que no hay ningún error ortográfico… hacerlo con calma. Linguaskill te da el tiempo suficiente para repasarlo bien».

En la página oficial de FGUMA puedes acceder a multitud de recursos que te pueden ayudar a sacar adelante el examen, como pruebas, para que te habitúes a la estructura. Además, desde allí podrás acceder al calendario oficial de exámenes para prepararte la fecha que más te convenga.