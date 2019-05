«Trabajar con una empresa ayuda a orientarte»

En su empeño por profundizar en la tradición cordobesa, Jesús Carmona, estudiante de Comunicación Audiovisual, ha realizado un documental sobre la unión de las generaciones del pueblo de Puente Genil mediante el 'rostrillo'. Para ello, ha contado con la ayuda de la empresa Areoca Producciones, que desde un primer momento se mostró interesada en colaborar con la idea del joven. «Creo que este proyecto es un trabajo audiovisual del que me puedo sentir orgulloso, taly como me hizo saber el tribunal que me concedió una Matrícula de Honor», confiesa Carmona, que ve en su trabajo «una obra enmarcada dentro de la cultura, las tradiciones y las costumbres de Andalucía que permite conocer nuestro patrimonio y que puede abrirme puertas de un futuro laboral».