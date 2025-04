Una vecina amenazada con el desahucio en El Calvario de Torremolinos: «Esto no es como vender una camiseta, que te puedes arrepentir, aquí hay familias»

Días duros para los vecinos del barrio de El Calvario que, por verse inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria, están a las puertas de ... un desahucio, a pesar de pagar sus alquileres. Su realidad es fruto de la quiebra de una promotora; de la firma de unos contratos ilícitos, según el juzgado, entre esta y unas sociedades explotadoras para el subarriendo de sus viviendas, y de que, por lo tanto, no se reconozcan como válidos los acuerdos que ellos alcanzaron para instalarse allí.

Por la caída de la entidad que prestó el dinero para el edificio, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asumió el cobro de la deuda que había dejado a la financiera el promotor, garantizada por los inmuebles arrendados. Dentro del trámite para resarcir la suma pendiente, los pisos salieron a subasta en octubre de 2024, sin que, afirman desde la Sareb, pudiera conocerse la situación de los residentes, «por la negativa de estos, en ese momento» a colaborar, y se aceptó una oferta de un tercero.

No es esta la situación que describen los vecinos, uno de ellos, José Luis, aclara que no es hasta el pasado mes de agosto cuando, a través de una de las afectadas que estaba personada en la causa, tuvieron acceso al auto de lanzamiento de sus domicilios. Es más, considera que, al no haber notificado este trámite a todos los residentes, cualquier paso judicial debería quedar sin efecto.

Pancartas en las viviendas del bloque afectado por el proceso de ejecución hipotecaria. SUR

Fueron meses de dudas hasta que, en el mes de marzo, estos inquilinos comienzan a movilizarse, conscientes del riesgo que verse fuera de su casa, para lo que contactan con abogados y atraen la atención de los partidos de Torremolinos y del Gobierno municipal, que, finalmente, se pone en contacto con la Sareb. Fruto de estas conversaciones, llega un compromiso entre el Ayuntamiento y la sociedad estatal, al alertar los Servicios Sociales municipales de que hay familias vulnerables en riesgo. Este es un argumento legal para paralizar el traspaso y para que Sareb brinde un alquiler asequible a estas familias. Para ello, solicitó al juzgado frenar la entrega. Sin embargo, el pasado martes, todo saltó por las aires, la entidad gestora de activos bancarios informó a la Administración local, «de forma verbal», según fuentes municipales, de que el acuerdo no era posible. Sareb matiza que lo que ocurre es que solo será viable si su señoría da el visto bueno y que, aunque es probable que no lo haga, todavía no está decidido.

«Estamos asimilando el golpe. Esto no es una camiseta, que hoy digo que la vendo y al otro me arrepiento. Aquí hay familias de por medio, con hijos, personas mayores y gente hospitalizada. Es una falta de respeto total, ya no solo hacía nosotros sino hacia el Ayuntamiento», reflexiona Jimena, portavoz de los afectados.

«Si ya nos sentíamos engañados, pagando el alquiler sin saber que nuestros contratos no eran válidos, imagínate ahora que Sareb dice una cosa y otra». insiste.

Rubén, residente también, desvela que el adjudicatario de las viviendas es un «fondo buitre», en el caso de las 29 que gestiona la Sareb, y que hay otra decena cuyos nuevos propietarios las quieren para alquiler turístico. Para evitar sus desahucios, aclara, el primer lote iba a volver a la Sareb y se iba a revertir el uso vacacional del resto. Cuando pensaban que era así, el pasado 22 de abril, sin tiempo para reaccionar, ya que el cambio de titular estaba previsto para el día siguiente, reciben «la bomba».

«Hemos sido maltratos y robados y ninguno le hemos pegado una patada a la puerta», deja claro, indignado, además, tras informarle el letrado Miguel Ángel Peinado, que los asesora, que las ventas «han sido por debajo del valor catastral, algo que no está permitido». Alba, otra de las vecinas , madre soltera y con dos hijos, describe: «Ni puedo vivir por las mañanas, ni dormir por las noches». «Estoy a base de pastillas», dice, llena de ansiedad.