El servicio de elaboración de la declaración de la Renta del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria registra 335 atenciones desde el inicio de la campaña

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha registrado unas 335 declaraciones desde la puesta en marcha del servicio gratuito de elaboración de la Declaración de la Renta para el ejercicio de 2018, según ha avanzado la concejala de Régimen Interior, Josefa Carnero (PP). «Durante estas semanas de campaña, se han tramitado alrededor de unas 40 declaraciones semanales», señala la edil, quien ha indicado que «la prestación del servicio se extenderá hasta el 26 de junio, último día para presentar el documento fiscal».

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha dicho que «se trata de un servicio muy demandado por la ciudadanía que facilita y gestiona de manera rápida y accesible la elaboración del documento, acercando la Administración local a los vecinos». Los contribuyentes interesados pueden solicitar una cita previa en el teléfono 952075081. Seguidamente, deben dirigirse a la zona habilitada para la prestación del servicio ubicada en la primera planta, junto al área de Intervención del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas por la mañana, y de 16:30 a 19:30 horas los jueves.

«Como cada año hemos reservado una tarde a la semana para aquellas personas que por motivos laborales no puedan asistir en horario matinal», señala Carnero. Las personas interesadas deberán aportar la documentación requerida habitualmente para estos casos: DNI, ingresos, recibo IBI, hipoteca, cuota ONG, sindicatos, etc. Desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, se recuerda que este servicio solo pretende ser un apoyo para elaborar declaraciones de carácter ordinario, por lo que el ciudadano deberá presentarla a través de su entidad bancaria o telemáticamente, ya que el Consistorio no es entidad colaboradora de la Agencia Tributaria no pudiendo presentarlas directamente.

Además, para aquellas rentas que incluyan elementos complejos como herencias o ventas de acciones se recomienda que acudan a la propia entidad responsable. El Consistorio presta este servicio desde hace más de quince años a través de personal cualificado responsable de informar, asesorar y elaborar el documento económico.