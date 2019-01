Promueven una recaudación de fondos en La Cala del Moral para ayudar a la familia que sufrió un accidente en Valencia Estado en el que quedó el vehículo tras el impacto de la rueda. / Las Provincias El suceso se produjo cuando la rueda de un camión se salió y golpeó el coche en el que viajaban. Las niñas salieron ilesas y la mujer ya ha sido dada de alta, pero el padre sigue grave. El entorno de la pareja quiere recaudar fondos mientras sigue hospitalizado, debido a las escasos ingresos de la familia SERGIO ZABALA Málaga Viernes, 18 enero 2019, 20:50

El pasado 3 de enero, una familia de La Cala del Moral sufrió un accidente de tráfico en la A-7, circulando en sentido Alicante y a la altura de Manises (Valencia), cuando la rueda de un camión que circulaba en sentido Barcelona saltó la mediana e impactó contra la luna y el techo del Seat León que conducían. Las dos hijas, de 9 y 4 años, respectivamente, resultaron ilesas; la madre, Loli, fue ingresada y, afortunadamente, ya ha recibido el alta. Por su parte, Predi, el padre, continúa ingresado con daños cerebrales graves, según informan conocidos de la familia. Ante esta situación, los vecinos de Rincón de la Victoria han comenzado a promover una iniciativa para recaudar fondos y que la familia puede seguir manteniéndose en Valencia mientras acompaña a Predi.

«Su situación económica ya era difícil antes, pero ahora se ha vuelto muy delicada», cuenta a este periódico Teresa, una vecina de la familia y una de las personas que encabezan la iniciativa. «Después de que Loli perdiera su trabajo en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, decidió estudiar un grado de Logística y se encontraba en este momento realizando prácticas en una empresa», explica.

Hasta el pasado día 3, por tanto, esta familia rinconera vivía de lo que ingresaba Predi. «Es químico, a eso se dedicaba cuando vivía en Castellón, pero no encontró trabajo aquí y empezó a trabajar con cómics, relata Teresa. «Evidentemente, ahora que no está en condiciones de dedicarse a ello, no cobra, lamenta.

El Hospital de la Fe de Valencia es el centro en el que Predi se encuentra ingresado, con pronóstico reservado en la UCI. «Estuvo en coma inducido en un primer momento, pero después le quitaron la sedación y es cierto que ahora responde a algunos estímulos», explica su vecina en La Cala del Moral. «Sabemos que escucha, porque abre los ojos y los mueve en dirección a quien le habla; también porque al escuchar un audio de su hija se le cayó una lágrima», recuerda Teresa.

Imagen de la familia. / SUR

Loli es su principal apoyo en estos momentos. «Los padres de Predi están muy mayores, y aun así su padre hace el esfuerzo de ir cada día desde Castellón a Valencia a visitar a su hijo y ayuda económicamente en lo que pueden», relata esta amiga de la pareja, que explica lo «difícil» que está resultando esta situación debido a la falta de ingresos. «Sin duda, les van a indemnizar, pero puede tratarse de una espera de incluso dos años», comenta.

De ahí que se lleve a cabo esta campaña de recaudación vía Facebook, una iniciatva que llevan los vecinos de Rincón de la Victoria y que aseguran cuenta con el beneplácito de Loli, quien «prefiere no implicarse directamente, porque ahora mismo ella piensa en su marido». «Tiene mucha entereza, al menos, la que este tipo de situación permite, claro», asevera Teresa. También están planteando otro tipo de acciones para recaudar más fondos, como mercadillos o subastas de obras del padre. «Lo importante ahora mismo es que mucha gente quiere sumarse y ayudar».

El número de cuenta que muestra esta campaña es el siguiente: ING: ES17 1465 0100 93 1708159247 - (Loli Lara Vargas)