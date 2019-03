Las mujeres nerjeñas, protagonistas La alcaldesa y las autoras del libro, Carmen María Sabio y Marta Sarramián, con las protagonistas. / Eugenio Cabezas Un libro recopila las biografías de 14 vecinas, desde amas de casa a escritoras, investigadoras o cantantes, con el objetivo de visibilizar y empoderar al género EUGENIO CABEZAS Lunes, 25 marzo 2019, 00:27

Carmen María Sabio y Marta Sarramián se conocen desde hace pocos años, pero desde el principio congeniaron a la perfección y apostaron por desarrollar proyectos juntas, enfocados al empoderamiento de la mujer. Tras el fenómeno del 'Me Too' y la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, decidieron plantear al Ayuntamiento de Nerja la edición de un libro que recopilase la vida de 14 nerjeñas de muy diversos perfiles, con el objetivo de que sirviesen como ejemplos y referentes para las generaciones jóvenes.

«Mi hija tiene 14 años y se cree que los derechos de las mujeres siempre han estado ahí, que siempre hemos podido votar, tener una cuenta corriente propia o ir a la Universidad, cuando aún hay muchos países en los que estas conquistas no existen, y las mujeres llevan todavía incluso el apellido de sus maridos», expresa Sabio, licenciada en Pedagogía y Educación Social, de 43 años, y responsable de una asociación educativa.

De aquella propuesta a la Concejalía de Igualdad, «que fue muy bien recibida», apostilla Sabio, ha surgido el libro 'Dos voces', en el que se recogen fotos, testimonios y reflexiones de 14 mujeres nacidas en Nerja o muy estrechamente vinculadas a la localidad más oriental de la provincia, por haberse instalado allí a vivir desde hace años. En el listado hay de todo, desde amas de casas hasta escritoras, mujeres gitanas, investigadoras, agricultoras o profesoras, entre otras.

La lista de protagonistas arranca con la única que no está viva, María Asunción García Balaguer, esposa del que fuera alcalde nerjeño a principios del siglo XX, Alejandro Bueno. Le siguen Carmela y Ana Cortés, de etnia gitana, tía abuela y sobrina nieta, «amas de casa entregadas, pero que son un ejemplo de cómo en Nerja este colectivo no está discriminado, sino muy integrado socialmente», dice.

María Estrella Rebollo, integrante de la Asociación Nerjeña de Acción Cultural (ANAC), la investigadora del CSIC en la estación experimental La Mayora Dolores Fernández Ortuño, la escritora y funcionaria jubilada Isabel Jurado Márquez y Renetta Hosstede, agricultora holandesa afincada en Maro, completan esta primera mitad de mujeres «que son todo un espejo, un referente, porque nos permiten tomar conciencia de donde venimos y hacia dónde vamos», apostilla una de las autoras del libro.

La obra fue presentada en el Museo de Nerja con motivo del pasado 8 de marzo, en un acto al que acudieron las 13 protagonistas vivas. Así, estuvieron también Pilar Rivas, de 66 años, profesora de Educación Física y pionera del deporte profesional femenino en bádminton; la cantante y actriz Nuria Fergó; María del Carmen Fernández, hostelera que relató como era la localidad «en los años en los que las mujeres no entraban en los bares como el que ella regentó durante décadas»; o Karline de Vos, agente inmobiliaria de origen belga, aunque vive en el municipio desde pequeña.

Movimiento feminista

La lista de mujeres protagonistas de esta obra se completa con Ana Prieto, superviviente de la huida por la carretera de Almería, conocida como 'La Desbandá' en 1937; Patri Ruiz Montero, periodista con experiencia en medios de comunicación y gabinetes de prensa, y Purificación Ramírez, viuda de un marinero y pescador de la zona. El prólogo de la obra está escrito por Herminia Luque.

«El movimiento feminista es algo imparable, las mujeres estamos tomando conciencia de nuestra situación, hasta no hace mucho teníamos que escribir con un seudónimo», reflexiona Sabio, para quien las propuestas de algunos partidos políticos, como Vox o Ciudadanos, «demuestran que hay mucha ignorancia sobre el tema». «Con lo del feminismo liberal me parece que se quieren subir al carro, pero considero que más bien están tratando de confundir a la población. El feminismo es equidad, una palabra que me gusta mucho, es un despertar para la mujer y también para el hombre».