Marín dice que no le temblará el pulso si hay irregularidades en la actividad privada del delegado de Economía en Málaga Juan Marín, en una comparecencia reciente. / EP Guijarro Hernández ha puesto su cargo a disposición de los consejeros tras revelarse que maneja sociedades en Panamá y el PSOE ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Rocío Blanco MARIA DOLORES TORTOSA Sevilla Viernes, 29 marzo 2019, 14:35

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que no le «temblará el pulso» para pedir el cese del delegado de Economía y Empleo en Málaga, Miguel Luis Guijarro Hernández, si hubiera irregularidades en su actividad privada, tras revelarse que posee sociedades en Panamá, país clasificado entre los paraísos fiscales. Marín ha contestado a los periodistas que desconocía estas actividades del cargo en Málaga, reveladas por 'El Confidencial' y que el aludido no ha desmentido, pero ha defendido su legalidad.

Según El Confidencial, Guijarro registró en Panamá en 2011 las sociedades pantalla Bakchia Corporation e Ixcumante SA con la ayuda de la firma Mossack Fonseca. Ambas se fusionaron en junio de 2015. Bakchia Corporation compró las acciones de Ixcumante por un total de 515.720 euros. Ambas siguen activas en la actualidad y funcionan con hombres de paja como directores y administradores. Este hecho ha sido verificado por El Confidencial en el Registro Mercantil del país centroamericano. Una de esas administradoras ficticias era Yadira de Baoutaud, quien participaba en otras 1.791 sociedades como testaferro.

Las acciones de las dos compañías de Guijarro Hernández no son nominativas, es decir, no llevan el nombre de los propietarios reales, sino que son al portador, papeles físicos que custodiaba Mossack Fonseca. Las acciones al portador se suelen usar para ocultar la identidad de los últimos beneficiarios de las ganancias económicas de las compañías pantalla. Tras la desaparición de ese despacho especializado en crear empresas 'offshore' por las consecuencias negativas que le acarreó la publicación de los papeles de Panamá, Guijarro Hernández cambió de firma de abogados a Avantgarde Legal, que también opera en el país del istmo, según El Confidencial.

Marín ha desvelado en un encuentro con periodistas haber hablado con Guijarro esta mañana y ha dicho que el delegado ha puesto su cargo a disposición de los consejeros de Empleo y Economía, Rocío Blanco y Rogelio Velasco. Marín le solicitó la documentación sobre sus empresas y el delegado las ha remitido a los consejeros, quienes analizan esta mañana la información y tomarán la decisión pertinente en poco tiempo. «Él me ha transmitido que no existe ningún tipo de ilegalidad; es un hombre que ha tenido negocios. Me ha comunicado que su cargo está a disposición de los consejeros sin ningún problema».

Marín ha aclarado que serán los consejeros Blanco y Velasco quienes tomen la decisión de su cese si lo vieran conveniente, aunque fuentes del Gobierno consideran que cabe la posibilidad de una dimisión dada la presión que desde esta mañana afronta el delegado en Málaga. Preguntado sobre su opinión personal, Marín ha dicho lo siguiente: «Yo entiendo, ustedes me conocen, que si hay cualquier duda sobre cualquier actividad que pudiera ser ilícita sobre cualquier miembro de Ciudadanos, inmediatamente habría que pedirle su dimisión sin ningún problema o se le cesa». «No nos va a temblar el pulso», ha remarcado.

El vicepresidente ha reconocido a los periodistas que no tiene información suficiente para estar seguro de si hay ilicitud o no en la actividad del delegado y empresario. Ha insistido en que el Gobierno desconocía las empresas de Guijarro en Panamá dado que hay de plazo dos meses para que los cargos nombrados presenten su declaración de bienes y actividades y estos aún no se han cumplido. El nombramiento se produjo el pasado febrero.

Imagen de archivo de Miguel Luis Guijarro Hernández.

PSOE

Por otro lado, Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, ha anunciado que su partido va a pedir la comparecencia urgente en el Parlamento de Andalucía de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, para que dé explicaciones sobre la sociedad pantalla del delegado de la consejería en Málaga, Miguel Guijarro.

En Villanueva de Algaidas, primera parada de una visita a varios municipios de la provincia malagueña, Díaz ha exigido al Gobierno andaluz que aclaren cuanto antes lo sucedido porque es «gravísimo» y ha arremetido contra Ciudadanos que «venían a regenerar la vida pública y ya se está viendo lo que está sucediendo».

«Llevan años dándonos lecciones y han dicho de todo (sobre la regeneración) y no hay mañana donde no nos despertemos con un caso bochornoso y vergonzante. Andalucía no se merece esto», ha dicho la expresidenta andaluza en declaraciones a la prensa.

Podemos pide la dimisión y exige explicaciones

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía y miembro de Podemos Málaga, Vanessa García, ha pedido explicaciones al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y responsabilidades al delegado territorial de Empleo y Economía de la Junta en Málaga, Miguel Guijarro, si se confirman sus sociedades pantalla en Panamá, exigiendo su dimisión. Así, en un comunicado, ha considerado que una persona que crea «sociedades pantalla no puede estar al mando de la gestión del Empleo y la Economía de la provincia». Por ello, ha exigido la comparecencia en el Parlamento del propio Juan Marín.

«Además de ser un famoso militante de Ciudadanos, ha sido hasta hace muy poco asesor de comercio del dirigente regional del partido naranja en el comité ejecutivo de Ciudadanos en Andalucía», ha subrayado.

García ha considerado «indecente que los partidos de la bandera rojigualda en la pulsera, luego sean los menos patriotas de todos, e intenten evadir impuestos, lo que ha recaído en recortes para la ciudadanía».