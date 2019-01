Marín se desvincula del acuerdo de PP y Vox: «No nos vincula» El portavoz de Ciudadanos ratifica a la presidenta del Parlamento su voto al candidato popular Juanma Moreno ANTONIO M. ROMERO Jueves, 10 enero 2019, 14:38

Ciudadanos se desvincula del acuerdo suscrito ayer entre el PP y Vox por el que el partido de Santiago Abascal apoyará la investidura del popular Juanma Moreno a cambio del cumplimiento de 37 medidas, entre ellas la creación de una Consejería de Familia. El portavoz naranja en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha afirmado este mediodía que ese pacto «no nos vincula» y que la gestión del gobierno de coalición entre PP y Cs se regirá por el acuerdo que tienen firmado ambos partidos con 90 medidas programáticas.

Unas declaraciones efectuadas por Marín a los periodistas después de reunirse con la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, dentro de la ronda que está desarrollando con los grupos con representación parlamentaria y donde el líder de la formación morada ha ratificado que sus 21 representantes apoyarán la investidura de Moreno.

«A mi no me vinculan los acuerdos que PP y Vox hayan firmado. Las políticas del Gobierno (de coalición) serán las que han firmado PP y Cs», ha subrayado Marín en declaraciones a los medios recogidas por la agencia Efe y ha recordado que si PP y Vox han acordado sustituir la ley de Memoria Histórica por una ley de Concordia tendrán que presentarlo como una proposición de ley del grupo parlamentario y no como un proyecto de ley del Ejecutivo, ya que Ciudadanos «no está en esa posición».

El portavoz de Ciudadanos, que ha insistido en que su partido no ha negociado con Vox, sí ha visto con buenos ojos la creación de la Consejería de Familia porque su partido ya la planteó, aunque sería dentro de una Consejería de Política Sociales, Igualdad, Conciliación y Familias. Asimismo, Juan Marín ha confirmado que se trabaja sobre once consejerías, que serán seis para el PP y cinco para Ciudadanos.