Juan Marín: «Yo no tengo ningún acuerdo ni ninguna negociación con Vox» 01:27 Juan Marín ha comparecido ante los medios este miércoles tras sellar el acuerdo con el PP. / EP Antes de que se anunciara el pacto PP-Vox, el líder de Ciudadanos señalaba que «ellos tendrán que dar las explicaciones» EP Sevilla Miércoles, 9 enero 2019, 21:20

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha querido dejar claro que «yo no tengo ningún acuerdo ni ninguna negociación con Vox. Así lo ha querido esclarecer este miércoles en una comparecencia ante los medios justo después de suscribir un acuerdo con el Partido Popular y con anterioridad al anuncio del que los populares han establecido con Vox.

«Están negociando el PP y Vox y ellos tendrán que dar las explicaciones, según ha sentenciado Marín, quien ha insistido en que un acuerdo entre PP y Vox solo vincularía a ambas formaciones y, en modo alguno, vincularía a los acuerdos político y programático que PP-A y Cs han suscrito para posibilitar un nuevo Gobierno autonómico con el 'popular' Juanma Moreno como presidente.

Marín ha manifestado que este acuerdo supone que el candidato del PP-A contará con el apoyo de los 21 escaños de Cs para ser investido presidente: «Prometimos cambio, y traemos cambio», con un gobierno que cuenta con el respaldo de 47 escaños y que tiene como objetivo poner en marcha «medidas que vienen a regenerar la vida pública, a reactivar el empleo, a mejorar los servicios públicos y a poner orden en la administración de la Junta, que necesitaba de aire fresco tras casi 40 años de gobiernos socialistas.

Ha señalado que este acuerdo político plantea una estructura de gobierno, donde se reduce el número de consejerías y de delegaciones provinciales y, a partir de ahora, queda que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, haga la ronda consultas mañana para que los grupos manifestemos nuestra posición de cara al debate de investidura. «Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber cambio de gobierno y lo que queda es que se convoque el pleno de investidura en el que Moreno contará con los 21 escaños de Cs», ha indicado Marín, que ha recalcado que el Gobierno, que con «toda probabilidad» tendrá once consejerías y en el que él sería vicepresidente de la Junta, será «exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son PP y Cs y no habrá populistas en el Ejecutivo. No ha dado detalles del reparto de consejerías ni los posibles nombres, porque lo primero es que haya un presidente de la Junta. Si Moreno es investido presidente, habría una nueva reunión entre ambos partidos para proceder a la distribución de las consejerías.