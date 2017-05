'The Sunday Times' dedica una doble página sobre la transformación de la ciudad

El periódico dominical &lsquoThe Sunday Times&rsquo ha dedicado esta semana una doble página a la transformación turística y cultural de Málaga, ciudad de la que además destaca que es un destino seguro para las inversiones extranjeras. Bajo el título &lsquoDon&rsquot pass the port&rsquo, el periodista Zoe Dare Hall describe cómo ha cambiado la capital, de la que señala que es más que la puerta de entrada a la Costa del Sol. Pone en valor la peatonalización del Centro y el conjunto de su oferta de museos y de monumentos en los que se puede repasar la milenaria historia de la ciudad. El artículo, con destacadas imágenes del Palmeral de las Sorpresas, advierte desde el inicio que Málaga compite ya con Barcelona y que lo hace con el tirón de la figura de Picasso y con el factor de que es una ciudad en la que no hay masificación de turistas.

Gran parte del artículo se centra en las oportunidades de negocio relacionadas con las propiedades inmobiliarias que ofrece la urbe, con un nuevo cliente que ya no son los jubilados de la Costa del Sol sino parejas de 48 años con hijos, atraídos por la oferta de colegios internacionales y el buen clima. Además de resaltar las altas rentabilidades en alquileres por cortas estancias que proporcionan las inversiones en la ciudad. Valora que como Barcelona ha sabido abrirse al mar, mencionando su oferta de playas y de chiringuitos con los famosos espetos. Y concluye que es un destino «auténtico y con un ambiente agradable en el que sientes la esencia de España». Este reportaje se suma a otros como el The New York Times, que consideró a Málaga, destino imprescindible incluyéndolo entre los 52 de todo el mundo que no había que perderse en 2016. Desde el área de Turismo cifraron en 54 las publicaciones del pasado año.