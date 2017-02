Cosas que Google puede hacer por ti para solucionarte el día a día

El 4 de septiembre de 1998 Google dijo hola al mundo por primera vez en Menlo Park, California. Sus creadores, el ruso Serguéi Brin y el estadounidense Larry Page, idearon dos años antes el buscador como un proyecto universitario bajo el nombre BackRub, aunque antes de publicarlo lo cambiaron por Google en honor al término matemático “gúgol”.

Pero desde su origen, muchos utilizan el buscador solo como tal, pese a que en sus 'tripas' se esconden numerosas opciones que pueden ayudar en el día a día. A continuación se recopilan 14 extras que Google ofrece a sus usuarios.

Fechas y resultados de los partidos de fútbol

Tan solo hace falta teclear en Google el nombre de la liga sobre la que queremos conocer la fecha o resultados para que estos aparezcan en pantalla. Los datos se reflejan en tiempo real, por lo que se mostrará cómo va el partido junto al nombre y escudo de los equipos que están jugando, así como el desglose de eventos por semana. Si por el contrario queremos saber cómo ha quedado nuestro equipo favorito en su último partido e incluso saber cómo va en tiempo real, lo único que debemos hacer es poner el nombre del equipo.

Listado de libros y canciones de nuestros autores preferidos

Si ponemos “Libros de Isaac Asimov” o “Canciones de Sabina”, cambiando el autor a buscar por el que queremos conocer, Google devolverá una galería de portadas o listado de títulos de canciones junto a la fecha de publicación sobre el artista elegido.

Conocer el estado de un vuelo

Tenemos que ir a recoger a alguien al aeropuerto y no sabemos si se demorará mucho o no. ¿La solución? Escribir en el buscador el número de vuelo. Google mostrará en pantalla la situación real de este, marcando la puerta de embarque y de llegada, así como si ha habido algún retraso.

Hora de salida y de puesta del Sol

¿A qué hora amanece o anoche en una ciudad? Para saber la respuesta solo hay que teclear “Amanecer en Málaga” o “Anochecer en Madrid”, poniendo el nombre de la ciudad que queramos, y el buscador responderá a nuestra petición mostrando a qué hora será en la fecha más cercana.

Google mira también al cielo

Al igual que Google Earth nos permite ver la Tierra en todo su esplendor, Google Sky hace lo propio con el universo. Se puede visualizar la majestuosidad del cielo de diferentes formas, como son mediante infrarrojos, microondas e incluso a través de mapas celestes históricos. Toda una apuesta para el deleite de los astrónomos.

Traducir caracteres de forma manual

Tal vez nos hayamos topado en alguna ocasión con algún símbolo en otro idioma que no encontramos en nuestro teclado por pertenecer al alfabeto cirílico, chino, árabe, etc. Pero no hay que preocuparse, Google Translate permite dibujar en pantalla el símbolo de forma manual pulsando en la flecha que está junto al icono del teclado y seleccionando la 'Escritura táctil'.

Juego de geografía en Google Maps

Smarty Pins es la apuesta didáctica del gigante estadounidense en lo referente a geografía. Su funcionamiento es simple: elegimos un tema y la aplicación nos da unas indicaciones con las que tenemos que averiguar a qué lugar hace referencia. Una vez que tengamos la respuesta ponemos un “pin” en el sitio que estimemos oportuno y descubriremos si hemos acertado o no.

A Google le gusta el cine

Los fans del cine tienen en Google una gran ayuda. ¿A qué hora emiten una película en una determinada sala? ¿Qué hay hoy en la cartelera? Solo hay que poner en el buscador el nombre de un cine y su localidad para que se muestre un desplegable con todas las salas y horarios que hay.

Convierte Google en una calculadora

Si no quieres abrir la aplicación del ordenador y necesitas hacer una cuenta, solo has de poner el cómputo en el buscador para poder conocer el resultado. Además, una vez que se muestre en pantalla aparecerá una calculadora por si queremos seguir resolviendo operaciones.

Encuentra divertidas imágenes animadas

Tal vez muchos no sepan que el buscador de imágenes de Google permite acotar sus resultados con diferentes opciones. Por ello, si lo que se quiere es buscar un gif, no hace falta poner la palabra “gif” en el buscador, sino simplemente pulsar en 'Herramientas' y luego en 'Cualquier tipo' para seleccionar 'Animadas' y mostrar así como resultado este tipo de imagen.

Videojuegos Atari Breakout y Pac-Man

Siempre hay tiempo para echar una partida a un juego arcade y Google lo sabe. Los amantes del conocido Breakout o Pac-Man pueden disfrutar de estos juegos desde el propio navegador. Para ello solo han de teclear “Atari Breakout” o “Google PacMan” y pulsar en la primera opción para que cargue el doodle de Google dedicado al juego. Además, en el caso del Breakout podemos compartir los resultados con nuestros amigos.

Calculadora de unidades y conversor de divisas

Quienes viajen a menudo o compren en el extranjero necesitan estar al día en cuanto a las unidades que hay en sus países de destino o al precio de las divisas utilizadas. Para conseguirlo solo hay que poner en el buscador lo que se quiera conocer y Google devolverá la solución. Por ejemplo: “100 grados Fahrenheit a Centígrados” u “80 euros en dólares”.

Google apuesta por el arte

Algunas de las instituciones de arte más aclamadas del mundo se han unido para colaborar en el proyecto Google Art Project que permite visualizar decenas de miles de obras de arte de más de 6.000 artistas del mundo entero. Alta calidad y recorridos en 360º se dan la mano en esta iniciativa que se puede visitar al teclear en el buscador “Google Art Project”.

Hora local y tiempo en cualquier parte del mundo

¿Qué hora es en Nueva York ahora mismo?¿Qué tiempo hace en París? Para conocer ambas respuestas solo hay que poner en Google “Hora Nueva York” y “Tiempo París”. Cambiando el nombre de la ciudad por la que nos interesa se mostrará una tabla con los datos actuales.