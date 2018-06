¿Cuándo se publicarán las notas de los exámenes de Selectividad?

Hasta el viernes no comienza la tarea de corrección de los exámenes de selectividad. Son 346 los vocales correctores, incluidos los ponentes de las distintas materias, que también pueden participar en las tareas de corrección. El viernes por la mañana recogerán los exámenes en la Universidad. Hay un máximo, 200 exámenes por persona. Las notas se publicarán el jueves, día 21, no antes del mediodía. Publicadas las notas, los alumnos tienen 3 días para solicitar la revisión, que realiza un profesor distinto al de la primera corrección. Pero deben tener en cuenta que la nota puede bajarles. En la segunda corrección, si la diferencia es menor a dos puntos, la nota final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. Si la diferencia supera los dos puntos, hay una tercera corrección, y la nota final será la media de todas las calificaciones. Y entre el día 22 y el 5 de julio los alumnos pueden realizar la preinscripción en Distrito Único Andaluz. La primera adjudicación se publicará el 17 de julio, y los estudiantes tendrán que realizar la matrícula en los estudios asignados o bien reserva para continuar en lista de espera.

La mañana de este martes fue la de los nervios para miles de jóvenes malagueños y andaluces. Buero Vallejo y su 'Historia de una escalera' dio una alegría a la mayoría de ellos. Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana de ayer martes cuando se repartieron los primeros exámenes de la selectividad de este año, el correspondiente a Lengua Castellana y Literatura. Y para muchos fue un alivio encontrase con el texto del dramaturgo español: este curso 'Historia de una escalera' había sustituido al clásico 'Luces de Bohemia' entre las lecturas recomendadas a los alumnos de segundo de Bachillerato, por lo que muchos profesores insistieron en el estudio de esta obra que se estrenaba en selectividad. Por otro lado, la asignatura más temida, Historia de España, no ha sorprendido a los estudiantes, como sucedió el año pasado, y llevaban preparados tanto el tema largo como preguntas cortas que ocupan periodos de varios siglos. La jornada de ayer, primera de las tres en que se desarrolla la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) y pruebas de admisión se completó con el examen de idioma extranjero.

La jornada transcurrió con normalidad, con muchos nervios que se fueron calmando conforme se avanzaba en la prueba y comprobaban «que no es para tanto, que estudiando se aprueba y que no tienen que venir con miedo», decía uno de los vocales del tribunal con sede en la Facultad de Medicina.

Por lo que respecta a Lengua y Literatura, la mayoría de los estudiantes escogieron el comentario de texto y preguntas relacionadas con 'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo. Era lo previsible, y casi todos se inclinaron por esta pregunta en el primer examen de la mañana. «Se han portado bien», decía un alumno en referencia a los ponentes que han preparado este examen. «Es el primer año que se ha incluido esta obra, así que nos la esperábamos», señalaba Pablo Risoto, del colegio Maristas, en el primer descanso de la mañana en la Facultad de Medicina. Una de las excepciones fue la de Gabriel Auñón, que ha estudiado Bachillerato en el IES Huelin. Desarrolló la pregunta relativa al género periodístico, en concreto un editorial de 'El País' sobre la precariedad juvenil. «Me ha costado no politizar las respuestas, pero estoy bastante contento de mi elección y del resultado», decía en su caso este joven que se examina en la Facultad de Derecho.

Del segundo examen, Lengua Extranjera, la mayoría escogió Inglés (en concreto, 6.176 de los 6.634 estudiantes que realizan la prueba de acceso). Francés es el segundo idioma en número de alumnos, 405. También se examinaron de Alemán (15), Italiano (27) y Portugués (11 alumnos). Por Francés se inclinó Mariano García, alumno de Maristas. «En el instituto hemos estudiado Inglés y Francés, pero creo que con este último podré hacer un mejor examen», comentaba este joven, que va a estudiar Diseño Gráfico en EADE. «No necesito la selectividad, porque es un centro privado, pero no me vendrá mal tenerla», dijo.

«Todo controlado»

Guillermo de la Rosa y María Galán, de El Romeral, reconocieron que llegaron «algo nerviosos», pero que pronto «tomamos el control, porque no era para tanto», dijo el chico. Víctor Sánchez, de Maristas, coincidía en que «si has estudiado y vienes preparado, no hay por qué tener miedo a la selectividad».

El examen de Historia de España era el más temido por la mayoría. La revolución liberal en el reinado de Isabel II y la creación del estado franquista han sido los dos temas con los que se cerró el primer día de exámenes de selectividad en Málaga. Los estudiantes han tenido que escoger entre Isabel II, el carlismo y la construcción del estado liberal, en la primera opción, mientras que la opción B hacía referencia al estado franquista y sus fundamentos ideológicos y apoyos sociales. En ambos casos tenían también tres preguntas breves.