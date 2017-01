Sanidad rectifica tras vetar la oposición el alza de los copagos

La ministra de Sanidad redujo ayer su deseo de «revisar» lo que abonan los pensionistas con mayores ingresos por los medicamentos, con la intención de que quien más tenga pague más, anunciado el lunes en Radio 4, a un mero asunto en estudio, que no está en la agenda del Gobierno ni del PP, que debe debatirse con los partidos y que, en cualquier caso, nunca se llevaría a cabo salvo que la oposición, que lo rechaza, esté de acuerdo.

La rectificación política se produjo solo horas después de que Dolors Montserrat comprobase que su propuesta para modificar el decreto que en 2012 obligó a los pensionistas a pagar por primera vez parte de las recetas, antes también aireada en otras entrevistas, era rechazada por toda la oposición, lo que, dada la minoría parlamentaria del Ejecutivo, hacía imposible que el cambio legislativo pudiese ser convalidado por el Congreso y lo condena al fracaso.

noticia relacionada 09/01Sanidad quiere que los jubilados que cobran más de 18.000 euros paguen más por las medicinas

Montserrat, en una entrevista en TVE, aseguró ayer que no está en la agenda de su Ministerio ni reformar el modelo de copago farmacéutico implantado por el PP ni subir a nadie el dinero que tiene que pagar por los fármacos recetados por la sanidad pública. Sin embargo, sí que insistió en que encargará a técnicos tanto del Ministerio como «externos» un estudio para comprobar si ven necesario hacer cambios en el copago que realizan los pensionistas con ingresos de entre 18.000 y 100.000 euros mensuales, que desde el decreto de hace cuatro años abonan un 10% del valor hasta un tope mensual de 18,52 euros. Justificó el encargo del estudio para atender las discrepancias que dijo que otros partidos le habían trasladado en el Congreso sobre este tramo del copago. Y lo hizo pese a que todos repiten que rechazan su postura.

La ministra no quiso entrar esta vez en más detalles, pues dijo que las conclusiones tienen que salir de los expertos. Sin embargo, en días prevíos sí que había indicado que el tramo tenía un tamaño excesivo e injusto, y que veía como posible partirlo en tres –de 18.000 a 30.000, de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a 100.000–, cada uno con un copago diferente, y en los que abonasen más dinero quienes más ingresan.

Pese a todo, rechazó que de este estudio tenga que derivarse una subida de copagos. «Que pague más el que tiene más no quiere decir que le subas, a lo mejor le bajas al que tiene menos. A lo mejor en el tramo de 18.000 a no sé que tramo se baja, se sube, o se queda igual», señaló, sin aclarar su postura.

Periodo de reflexión

Montserrat defendió el estudio, pero insistió en que «estudiar no quiere decir que se vaya a hacer». «Lo estudiaremos, lo dialogaremos con las fuerzas políticas y tomaremos una decisión, porque en esta legislatura no se puede hacer nada sin consenso». El titular de Economía, Luis de Guindos, quiso contribuir al interés del Gobierno por desactivar lo antes posible esta incómoda polémica. «Eso (aumentar los copagos) no está sobre la mesa, la ministra lo único que ha hecho es abrir un periodo de reflexión», justificó ayer Guindos a Montserrat.

La rectificación no evitó que la ministra volviese a ser el centro de las críticas de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que dejaron claro que no permitirán al PP elevar los copagos de los jubilados. De hecho, los socialistas, que lamentaron la «falta de rigor» de Montserrat, por decir una cosa y la contraria, insistieron ayer en que debe acabar el copago de todos los pensionistas. Podemos, que defiende igual postura, se unió al PSOEen su exigencia de que Montserrat comparezca de inmediato en el Congreso.