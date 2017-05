El Ayuntamiento de Málaga suspenderá el cobro de la plusvalía en los casos donde no exista incremento de valor en la compraventa

Los ciudadanos que a partir del lunes acudan a la oficina de Gestrisam acreditando que en la compraventa de un inmueble no ha existido incremento del valor patrimonial tendrán una liquidación “a cero” del impuesto de la plusvalía. Así lo ha confirmado esta mañana el concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, quien ha insistido en que esta medida se pone en marcha a expensas de que el Gobierno Central desarrolle la legislación en torno al futuro de este impuesto a partir de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Es decir, que aún están por decidir otras dudas que han surgido en torno a la plusvalía mientras que no haya una ley en este sentido: por el momento se desconoce si este impuesto que recaudan los Ayuntamientos quedará definitivamente suspendido en el caso de que se demuestre que no ha existido esa ganancia; si existe un carácter retroactivo y se devolverán las cantidades ya cobradas con anterioridad al fallo del tribunal o cuál será la documentación específica que el contribuyente tendrá que presentar para acreditar que ha existido ese perjuicio en la transacción.

Todas estas cuestiones tendrán que resolverse a partir de una ley para la que aún no hay fecha, pero el propio Conde ha insistido en el hecho de que “Gestrisam se anticipa a lo que pueda ocurrir y nos ponemos ya entre la normativa y el ciudadano para evitar perjuicios económicos mayores”. De hecho, desde la oficina de recaudación municipal ya se habilitó el pasado mes de febrero un mecanismo informativo para los ciudadanos que tuvieran dudas en este sentido. Desde entonces, ya se han registrado más de 500 solicitudes de información y se han rellenado los formularios para solicitar la devolución de este impuesto a partir de la documentación que han solicitado los técnicos, aunque el edil ha insistido en que estos casos concretos no se resolverán hasta que no exista ese desarrollo legislativo, al igual que el resto de peticiones que podrían derivarse en el caso de que se exista un carácter retroactivo: “Nosotros tenemos el derecho y la obligación de defender al contribuyente, pero también de hacerlo con la hacienda local”, ha destacado Conde, quien ha añadido que “hasta que la norma estatal no cambie no podemos anular el impuesto”.