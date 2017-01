Francisco José Pérez: "Llevamos sólo dos días abiertos conmigo como nuevo dueño"

Para Francisco José Pérez el estreno del año y del negocio ha llegado con un pan bajo el letrero. No sólo es uno de los agraciados, sino que además es el nuevo titular (desde el 25 de diciembre) del despacho de Lagunillas, en el Centro. "Hemos hecho el cambio de titular el 4 de enero, así que es el segundo día que estamos abiertos", asegura, entre risas. "Se ha vendido por terminal, no sabemos si hemos vendido más décimos pero íbamos a intentar dar el premio", añade. "Más contentos no podemos estar, esta es una inauguración como Dios manda". Pérez se confiesa "del barrio: toda mi familia y amigos vivimos aquí, esperamos ver pasar a mucha gente a lo largo del día".

El 24 de noviembre, la administración ya dio el segundo premio de la lotería del Jueves, con el 83.524, y le tocó a diez vecinos del barrio. "Más no se puede pedir, estamos con suerte".