Un despacho de Málaga capital que se estrena con doble premio

Felicidad Calvo Moreno no olvidará fácilmente el Sorteo de la Lotería de Navidad de este año. Entre otras razones por que después de sólo dos meses con el despacho abierto al publico ha repartido 145.000 euros, 20.000 de un cuarto y 125.000 del segundo. A sus 48 años y después de 15 trabajando como empleada de una Administración de Loterías de Málaga decidió invertir todos sus ahorros y empezar de cero con una despacho mixto propio de Loterías y Apuestas del Estado, en el que también vende artículos de papelería, revistas y regados, en la calle Valle de Abdalajís 4 de la capital, con el fin de probar suerte e instalarse por su cuenta.

“Cuando esta mañana me dirigía a abrir el despacho nunca pensé que iba a dar dos premios. Cuando trabajaba como empleada había dado muchos premios, pero nunca uno de Navidad, por lo que ha sido una gran sorpresa y una inmensa alegría”, ha asegurado.

Acompañada de su hija Paula, su madre y otros familiares, Felicidad no ha dudado en señalar que para ella haber vendido un décimo del 59444, agraciado con un cuarto premio, y otro del 4536, agraciado con el segundo premio, ha representado el empujón que necesitaba.

“Lo he invertido todo en este proyecto y desde esta misma mañana estoy comenzando a notar muchas más ventas, tanto que estoy convencida de que vamos a duplicar nuestras previsiones de cara al Sorteo del Niño. Es lo que suele pasar. Ya se ha corrido la voz de que abrí hace dos meses y he repartido dos premios. Pienso que va a venir mucha gente de toda Málaga a comprar”, ha manifestado Calvo.

De hecho durante la mañana muchos han sido lo vecinos que se han acercado hasta la administración no han dejado de comentar esta coincidencia.

Como despacho mixto sólo puede vender lo número por la maquina. Sin embargo, para Felicidad ello no es ningún impedimento. “El modelo de boleto que ha sacado Loterías y Apuestas del Estado está siendo muy bien aceptado por la gente”, ha señalado al dueña de este despacho, para quien los dos premios que ha repartido ha sido el mejor comienzo que ha podido tener.

Calvo Moreno ha manifestado que ha sido la delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Málaga la que le ha comunicado que ha repartido los dos premios.

Felicidad había decidido llamar a su despacho con el nombre de “El bambú de la suerte”, porque alguien le había comentado que no sólo los nombres de santos y vírgenes dan suerte, sino que también los nombres de flores lo dan. “En principio pensé en ponerle el nombre de Bambú, pero el Registro Mercantil no me lo permitió”, ha relatado.

A pesar de llevar más de 15 años trabajando en una administración de Loterías, Felicidad ha reconocido que no cuele comprar mucho y que en sorteos como el de navidad lo único lo poco que compra es la lotería de sus cofradía y algunos que comparte con otras personas. “Lo raro es que lleve décimos sola”, ha señalado. A pesar de todo, su gran suerte ha sido repartir dos premios después haber abierto sus despacho hace sólo dos meses, el pasado 3 de octubre.

