"Los 20.000 euros los comparto con otros 12 compañeros guardia civiles de la academia"

A Jesús Carballo su jura de bandera como Guardia Civil le ha llegado con un pan debajo del brazo. El malagueño, de 30 años, besó la insignia nacional el pasado sábado y apenas unos días después le han llegado nada menos que 20.000 euros del cuarto premio, concretamente del 59444. El décimo lo compró en un despacho de la calle Valle de Abdalajís en el que también se vende prensa, revistas y regalos y que abrió hace apenas dos meses.

Sin embargo, el joven, soltero, tendrá que repartir el dinero con otros 12 compañeros de la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza (Granada). Allí surgió la idea de que cada uno de ellos comprase un décimo en sus localidad de origen para repartirlo entre todos si tocaba, así que el malagueño tocará a poco más de 1.500 euros, sin descontar impuestos. "Da al menos para un capricho y estoy muy contento porque entre mis compañeros hay algunos con familia e hijos", detalló el chico, que enseguida se acercó al despacho con su décimo en el móvil para celebrar la buena nueva. “En la academia apenas ganamos entre 300 y 400 euros, por lo que para algunos va a ser una ayudita, les va avenir muy bien”, dijo.

“Ya sabemos que no es mucho, pero algo haremos con este premio”, señaló Carballo, para quien 2016 no sólo le ha traído este premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, sino también, y lo que es más importante un puesto de trabajo como Guardia Civil.

Por el momento no podrá cobrar los 20.000 euros, ya que todos los décimos que compraron entre todos los compañeros se encuentran en una taquilla en la academia en Baeza. “Tendremos que esperar hasta enero, cuando regresemos después de las vacaciones navideñas para poder cobrar el décimo y repartir”, explicó.

El joven Guardia Civil no ha dudado esta mañana en acudir al Despacho mixto de Loterías y Apuestas del Estado para comentar con la dueña del establecimiento su buena suerte. “Me he enterado porque me han llamado mis compañeros, que son los que me han dicho que ha sido el décimo que compré en Málaga el que les ha tocado”, ha declarado.

Se da la circunstancia de que el décimo agraciado con el cuarto premio del Sorteo de Navidad es el único que ha vendido el despacho de la calle Valle de Abdalajís. Asimismo, ha vendido un décimo del segundo premio, el 4536, agraciado con 125.000 euros.

