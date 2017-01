Los cinco grandes zascas de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja

La guerra está servida. Jorge Javier Vázquez no se ha callado nada y ha estallado contra Isabel Pantoja tras la entrevista que la tonadillera concedió a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Y el presentador de Telecinco no se ha cortado nada. "Jamás pensé que iba a suceder lo que va a suceder, para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida", enfatizó Jorge Javier en 'Sálvame'.

Estos son los cinco grandes zascas que Jorge Javier Vázquez le 'dedicó' a la artista desde el programa 'Sálvame'.

1.- "Es muy de enviar mensajes, pero nunca da la cara, no te llama y te dice ‘estoy cabreado’, es su modus operandi: la cobardía"

2.- "Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine"

3.- "A usted no le ha servido de nada (la cárcel), sigue siendo la misma persona resentida que entró y sigue haciendo gala del victimismo"

4.- "A usted sólo el importa facturar y cuando no se factura, usted no existe (...) Esa es su vida, las exclusivas, facturar, vender, cobrar, vender, cobrar, es el hilo argumental de su vida".

5.- "Me utilizó y una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado".