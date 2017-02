Crean una plataforma contra el proyecto de un campo de golf y 680 casas en Maro

La Sociedad Azucarera Larios S. A. (Salsa) es propietaria de casi 250 hectáreas de terrenos en la zona de Maro, al este del término municipal nerjeño, además de otras fincas en El Playazo y dentro del casco urbano. La empresa acordó en un convenio con el Ayuntamiento en abril de 2015 una serie de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data del año 2002, a tramitar ante la Junta de Andalucía, para entre otros aspectos recalificar cerca de dos millones de metros cuadrados, en los que tiene intención de construir un campo de golf de 18 hoyos y 680 viviendas.

Estos planes han generado un movimiento social de rechazo, a través de una nueva plataforma ciudadana bautizada como 'Otra Nerja y Maro y es posible'. El pasado viernes 27 de enero se reunieron para sentar las bases de la nueva plataforma y argumentaron «el enorme impacto medioambiental» que una actuación de estas características conllevaría. «Sería un verdadero atentado medioambiental, la vuelta a la política del ladrillo, y a la especulación inmobiliaria que ha desembocado en la crisis del sistema capitalista que tenemos», dijo su portavoz, Jorge Alaminos.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Anabel Iranzo (IU), apuntó que puesto que el anterior gobierno del PP no llegó a firmar el convenio con Larios ni a llevarlo al pleno, «no hay nada cerrado». «Estamos negociando con ellos, les hemos pedido cambios para beneficiar al pueblo, Larios quiere ir de la mano con el Ayuntamiento, no quiere compensaciones en dinero. De momento, no tenemos previsto llevarlo al pleno», apuntó.