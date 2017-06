Acción solidaria ¿Dónde va la ropa que echas en los contenedores de Madre Coraje? Uno de los contenedores de Madre Coraje en Málaga. / SUR Los malagueños donaron el pasado año más de 1.800 toneladas de ropa a través de los 302 puntos de recogida que la entidad tiene repartidos por toda la provincia AMANDA SALAZAR Málaga Domingo, 25 junio 2017, 00:29

Los malagueños donaron en 2016 un total de 1.807 toneladas de ropa que echaron en alguno de los 302 contenedores que la asociación Madre Coraje tiene repartidos en toda la provincia. El 79,5% de los fondos de esta entidad para financiar sus programas solidarios provienen del reciclaje de ropa. Pero, ¿a dónde va la ropa que damos a esta ONG? Avelino Mañas, gerente de la delegación de Málaga explica el ciclo del reciclaje de la ropa, que también puede verse en el vídeo de la asociación ‘Historia de mi camiseta’ aquí.

1. Clasificación: La ropa que recibe en Málaga Madre Coraje se lleva a la nave de la ONG en el Polígono San Luis de la capital (C/ Punta Alta), donde algunos de los 316 voluntarios de la asociación la clasifican y valoran para decidir su destino. La que llega nueva y con etiqueta, se manda en contenedores a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique en las que trabaja la ONG. De hecho, la entidad centra su labor fundamentalmente en la cooperación para el desarrollo en estos países con proyectos que se financian a través de la red de reciclaje con la que cuenta en España, de las cuotas de socios y con financiación tanto de organismos públicos como privados.

2. Tiendas solidarias: En el caso de no contar con etiqueta pero sí que están en perfecto estado, Madre Coraje pone la ropa a disposición de las personas que lo necesiten en sus mercadillos solidarios permanentes, a precios muy económicos. En Málaga, cuenta con tres tiendas solidarias en la sede de Madre Coraje en la capital, en la calle Punta Alta; en El Palo (C/ Antonio Trueba, 1), y en el Centro (C/San Telmo, 16, a la espalda del Museo Carmen Thyssen). Del mismo modo, la recaudación de estas ventas financia la labor solidaria de la asociación.

3. Donaciones a otras ONG. Otra parte de la ropa se cede a otras instituciones sociales españolas para repartir entre sus destinatarios.

4. Venta a plantas de reciclaje. Por último, cuando la ropa no se puede reutilizar porque no está en buen estado, se vende a empresas especializadas de poner en valor los tejidos, extrayendo las fibras para reciclarlas o reutilizarlas. Así, se puede reconvertir en hilo, tela, fundas para sofás o de nuevo en prendas de vestir. De esta forma, Madre Coraje evita que estas prendas se conviertan en un residuo más a la vez que genera recursos para sus proyectos.

Según explica Avelino Mañas, Málaga es la delegación más importante de Madre Coraje, con casi 1.900 toneladas de material reciclado. Y aunque la ropa es su principal fuente de ingresos, también recicla otros productos como aceite usado –cuenta con 106 punto de recogida, sobre todo en colegios y mercados municipales, aunque también en el sector de la hostelería-; juguetes; libros y material escolar; productos sanitarios; sillas de ruedas, andadores o muletas; artículos de bebé; tintas de toner y hasta radiografías que ya no sirven. En 2016, se enviaron 53.500 kilos de material recogido para ayuda humanitaria solo desde Málaga.

Cartel cena benéfica. / SUR