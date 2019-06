Siete títulos de ingeniería de la UMA reciben un sello de excelencia internacional La vicerrectora, con directores y profesores de las escuelas. / SUR SUR Viernes, 21 junio 2019, 00:04

La Universidad de Málaga recibió el miércoles las certificaciones a los títulos de las escuelas superiores de Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicación que han obtenido los sellos internacionales de calidad EURO-INF y EURO-ACE, respectivamente, en el transcurso de la III Jornada sobre Sellos Internacionales de Calidad Aneca, celebrada en la sede madrileña del Instituto de la Ingeniería de España.

El Sello EURO-INF de Informática y el Sello EUR-ACE de Ingeniería son certificados concedidos por ANECA como agencia autorizada por la European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE) y por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE), que evalúa una serie de estándares definidos de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad, contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Por ello, el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (CONCITI) y el Instituto de la Ingeniería de España (IIE), como instituciones más representativas del país de la profesión, y la ANECA, como actor principal en el proceso de la acreditación de títulos en España, llevan a cabo una colaboración conjunta que promueve la calidad y el reconocimiento internacional de títulos de grado y máster españoles en el ámbito de la informática y de la ingeniería.

La obtención de estos sellos internacionales garantiza el cumplimiento de criterios de calidad acordados por agencias internacionales, basándose en estándares reconocidos por empleadores de toda Europa. Esto permite a los egresados por las escuelas de la UMA sumar este reconocimiento y valor a sus títulos, asegurando a los empleadores que los conocimientos y las competencias de los egresados alcanzan los estándares de calidad en el ámbito de cada sello.

Una delegación, encabezada por la vicerrectora de Estudios de Grado, Chantal Pérez, y los directores de las escuelas técnicas superiores de Informática y Telecomunicación, Ernesto Pimentel y Fabián Arrebola, respectivamente, recogieron este reconocimiento a los títulos de grado de sus escuelas.