La selectividad de este curso será los días 16 a 18 de junio Imagen de archivo del examen de selectividad del pasado junio. / ÑITO SALAS Los estudiantes tendrás seis optativas menos, y el cambio de la convocatoria de septiembre a junio quedará para 2021 FRANCISCO GUTIÉRREZ Miércoles, 2 octubre 2019, 23:36

La selectividad de este año ya tiene fechas. En principio, y pendiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta, los exámenes serán los días 16 a 18 de junio, martes a jueves. Este próximo 2020, los estudiantes que se examinen de las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad y pruebas de admisión tendrán menos optativas, en concreto seis asignaturas que han sido eliminadas de los exámenes.

Lo que parece seguro es que el adelanto de la convocatoria de septiembre al mes de julio no será posible en este curso. A pesar de la proposición no de ley que así lo ha solicitado en el Parlamento andaluz, se estima que comenzado ya el curso no es procedente modificar los calendarios. También se quiere contar con la opinión de todos los sectores implicados, desde alumnos, padres, centros docentes y universidades, lo que requiere de un margen amplio de tiempo.

En la convocatoria de junio de este año aprobaron el 92,8% de los estudiantes, más mujeres (54,5%) que hombres (el 38,3%). La nota media de la PEvAU fue de un 6,33. Es una décima inferior a la del año pasado. Sumando la media del expediente de los alumnos (7,96), la nota final es de 7,306 (el año pasado fue de 7,303). La Universidad de Málaga examinó a 7.728 estudiantes, el 60% mujeres (4.593) y el 40% hombres (3.135). A la fase de admisión (la que sirve para subir nota) se presentaron 967 alumnos, 625 mujeres y 342 hombres.

A los exámenes de septiembre se presentaron un total de 940 alumnos, 510 mujeres y 430 hombres. Aprobaron 683 (369 mujeres y 314 hombres). A la fase de admisión (la que sirve para subir la nota) se presentaron 382 jóvenes. La nota media de la prueba se quedó en un 4,82. Sumada al expediente de Bachillerato (una media de 6,72), la nota final fue 5,961, algo inferior a la del año pasado (5,972).

Exámenes de septiembre

La semana pasada, el Parlamento andaluz respaldó el adelanto al mes de julio del examen de recuperación que hasta ahora se viene celebrando en septiembre. Esta iniciativa fue aprobada en el Pleno de la Cámara a través de una proposición no de ley que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE-A , que se abstuvo. La propuesta fue planteada por PP-A y Ciudadanos y con su aprobación se insta al Gobierno andaluz a que fije para julio la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, para permitir de esta forma a todos los estudiantes matricularse antes del comienzo del curso académico y no tener que esperar hasta septiembre.

El lunes, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, señaló en Granada que el cambio de fecha del examen de septiembre se hará «con el consenso de todas las partes». Andalucía es de las pocas comunidades que mantiene la convocatoria extraordinaria en septiembre, ya que la mayoría examinan a los alumnos en junio y en julio.

Menos materias

Tecnología Industrial II, Análisis Musical II, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Dibujo Artístico II, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica dejan de ser materias optativas en la selectividad de este curso. Así lo determinó Distrito Único Andaluz, que ya informó a los institutos de esta decisión para que los estudiantes tomen las decisiones adecuadas a la hora de seleccionar asignaturas optativas. Con esta decisión se trata de homogeneizar la prueba con el resto de comunidades, pues son pocas las que mantenían esas asignaturas. De esta manera, se daban casos de alumnos que se habían examinado en Andalucía de esas materias en la fase de admisión (la que sirve para subir nota) pero que cuando solicitaban otras universidades españolas se encontraban con que esa nota no les cuenta, porque no la tienen incluida entre las materias que ponderan para la nota final.