Hacia una plantilla larga otra vez para mantener la línea exitosa

El Unicaja quiere exprimir al máximo al actual bloque ganador y los planteamientos cara a la próxima temporada pasan por hacer los mínimos movimientos en ... el mercado salvo los que sean obligatorios. En la actual plantilla sólo hay un par de dudas, que podrían quedar resueltas antes de que acaba la temporada.

Quizá una de las incógnitas está en si se va a mantener la actual configuración de catorce efectivos y todo hace indicar que así será por distintos motivos. El primero es que, a pesar de la gestión sea complicada, el hecho de tener dos fichas de más le ha evitado al Unicaja acudir al mercado para buscar recambios en caso de lesiones graves. Por suerte no las ha habido, también por una buena gestión en el aspecto físico, pero otros equipos no pueden decir lo mismo y han tenido que fichar 'temporeros' en un escenario en el que no es fácil encontrar buenos refuerzos a mitad de la temporada.

Nunca antes el Unicaja tuvo una plantilla tan amplia. Esto generó cierto ruido al comienzo de la temporada por aquello de los 'siete pívots', pero el caso es que Ibon Navarro lo ha normalizado con la colaboración de los propios jugadores. Los profesionales han entendido que los descartes permitían gestionar las cargas y en este equipo todo el mundo tiene claro que el grupo está por encima de lo individual.

Por suerte, el Unicaja se ha adelantado a los tiempos y casi todos los jugadores tienen contratos de larga duración, hasta 2026 como mínimo, incluido Ibon Navarro, que en diciembre amplió su vinculación hasta 2027. De la actual plantilla sólo acaban contrato Tillie, Melvin Ejim y Kravish.

Con este último, la idea es ampliar la vinculación por varias campañas. Las negociaciones están en marcha desde antes de la Copa del Rey y perfectamente encaminadas. También se cuenta con el ala-pívot francés, que en su momento prefirió esperar para tomar una decisión y que ahora podría abrirse ya a una negociación. Quizá la única duda la representa Melvin Ejim después de una campaña con un para de lesiones musculares que le han dejado una sensación agridulce. El canadiense tuvo buenos picos de rendimiento y es un jugador de un perfil físico con capacidad de actuar en varias posiciones que no es fácil de encontrar en el mercado.

En función de cómo se resuelvan estos asuntos, el Unicaja va a hacer uno o dos movimientos. Se ha preguntado por varios pívots de nivel, pues se da por seguro que no se podrá contar con Osetkowski, bien porque sea sancionado o porque, si no recibe castigo, decida cambiar de aires. Ya el verano pasado estuvo en la órbita del Real Madrid y el Barcelona, aunque este último reculó por el asunto extradeportivo que rodeaba al jugador.

Por su parte, Tyson Carter tiene contrato, aunque con una salida baja. En el Unicaja se confía en su continuidad, algo que sólo impediría la llegada de un club «potente» de la Euroliga. Su elección como MVP de la Final Four lo ha vuelto a poner en el escaparate, aunque la realidad es que ya lo estaba por su gran temporada.

Quizá la única 'variante' estaría en añadir un jugador exterior más prescindiendo de una plaza interior. El Unicaja tiene a Saint-Supéry con contrato, pero el futuro de este no está claro y podría marcharse a la NCAA, lo que explica que recientemente haya se haya interesado por algún 'cupo' que ya no está disponible.