El Unicaja, a emular al Panathinaikos y al Olympiacos frente al AEK

El Unicaja ha cumplido las previsiones y ha alcanzado con solvencia y brillantez la Final Four de la Champions League. En Atenas defenderá el título ... ante el conjunto anfitrión, el AEK, que contará con el apoyo minoritario de la grada en su cancha del Sunel Arena, donde se disputará el torneo.

El pabellón del barrio de Ano Liossia, en el área metropolitana de la capital griega, se ha convertido en un fortín para el rival cajista. Allí, alejado de todo, porque es un lugar al que no llegan los transportes públicos y sólo se puede acceder por taxi o en vehículo particular, sólo han ganado los dos equipos griegos que disputan la Euroliga, el Panathinaikos y el Olympiacos, que además son los favoritos para ganar la máxima competición continental. Ahora mismo, el AEK es el tercer equipo de la Liga griega, que no tiene tampoco un excesivo nivel, pero los datos del rival cajista evidencian una gran dinámica y seguridad cuando juega como local.

Es decir, para el Unicaja la semifinal que va a disputar el viernes 9 de mayo va a representar un desafío mayúsculo, teniendo en cuenta además que esta temporada, especialmente en la Liga Endesa, se está mostrando poco fiable como visitante. No gana lejos de Málaga desde el 11 de enero cuando derrotó al Bilbao, en una racha extraña porque se dejó algunas victorias ante equipos de la parte baja.

Por lo que respecta a la Champions, el AEK ha ganado todos sus encuentros en el Sunel Arena. Desde el mes de octubre hasta ahora, allí cayeron el Maccabi Ratma-gan, VEF Riga, Telekom Bonn, Promitheas, Derthona, Würzburg y Nanterre en dos ocasiones. En total, son ocho triunfos que suponen la mejor racha del club en todas sus participaciones en la Champions League y que le hace llegar con gran motivación al duelo contra el Unicaja.