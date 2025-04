Ibon Navarro responde a los críticos: «Manda narices; tres títulos de tres y que andemos así...»

La comparecencia habitual de Ibon Navarro previa al partido del fin de semana discurría con aparente normalidad hasta que al entrenador del Unicaja se le ... cuestionó por algunas críticas que ha recibido su equipo tras los últimos resultados, especialmente por las derrotas fuera de casa. En ese momento, al vasco se le torció el gesto y fue contundente al respecto.

«Los que queremos ganar somos nosotros. No me habléis de esto... Madre mía. Tres títulos, tres de tres, y que andemos así. Manda narices. Moriremos de éxito, ya lo veréis», dijo antes de levantarse y marcharse de la sala de prensa del Palacio de los Deportes para comenzar el entrenamiento en la pista principal, de ahí que el asunto no fuese a más.

Ibon Navarro tampoco quiso hablar de la Final Four de la Basketball Champions League, en la que el Unicaja se medirá en una de las semifinales al equipo anfitrión, el AEK. «No voy a hablar del AEK y sólo estoy viendo el play-off de la Euroliga (en referencia al Barcelona). Sólo vi el partido del otro día. Tengo la experiencia de jugar una Final Four en Atenas (con el UCAM). Quedan dos semanas y tenemos varios partidos importantes antes. Necesitamos vernos a nuestro máximo nivel competitivo fuera de casa. Tenemos ganas de verlo», dijo en su única referencia a la gran cita de la Champions.

Y este que antes de Atenas, el Unicaja jugará contra el Barcelona, La Laguna Tenerife y el Andorra, una serie de encuentros complicados que comenzarán el domingo en el Palau Blaugrana. Sobre el equipo catalán, sí que se extendió y advirtió sobre el peligro de la falta de ritmo de competición que acumula su equipo.

«Lo que creo que el Barcelona tiene seis o siete jugadores que están en su mejor momento, así que no creo que sea ahora lo mejor enfrentarse. Es cierto que puedes pensar que con la semana que tiene, puede ser un buen momento, pero la experiencia nos dice que estas situaciones te ponen en un ritmo competitivo muy alto y tienes que salir a la cancha y seguir jugando, mientras nosotros llevamos toda la semana parados y nos cuesta empezar. Tenemos que hacer el mejor partido posible sin pensar en que el Barcelona está bien o mal, cansado o descansado. Al final llevamos algunas actuaciones fuera de casa que no nos han gustado, especialmente la última de Valencia, porque no esperábamos estar por debajo del nivel esperado. Todos los equipos pelean por algo y lo importante es acabar la liga regular con buenas sensaciones competitivas, con el mayor número de jugadores sanos y esas sensaciones de estar cerca de tu mejor nivel competitivo. Ellos pueden salir con ese ritmo, tú parado y en diez minutos te han metido un baile», insistió.