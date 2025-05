Ibon Navarro: «Ojalá le demos un capítulo más a esta rivalidad con otra final»

Felicitó a sus hombres, remarcó la dificultad que tiene ganar aquí y desglosó, con detalles, cómo vivió y valoró el partido desde la banda del ... Santiago Martín. «Felicitar al equipo por la victoria en una cancha que sabemos que es difícil y que históricamente no es propicia para nosotros, para sacar victorias. Hemos hecho un partido muy serio. Hemos perdido un poco el control al final del primer cuarto, cuando ellos han encadenado tiros de tres, y al principio del segundo cuarto. Pero luego hemos vuelto a estar serios y sólidos. El equipo ha encontrado la manera de jugar hoy sin dos exteriores como Djedovic y Kameron, más la ausencia de Melvin, que no está al cien por cien, y con Osetkowski jugando de 'tres'», dijo sobre la primera mitad.

La continuidad del plan del partido y del rendimiento llevó al equipo hacia el triunfo, el primero lejos de Málaga en la ACB desde el 11 de enero: «En la segunda parte hemos continuado la línea, sin muchísima brillantez, pero estando muy sólidos atrás. Limitar sus tiros de tres nos ha costado una actuación estelar de Shermadini. Al final, con dos bases, hemos perdido un poco el control. A ellos les ha aparecido una opción de volver al partido, pero hemos sido justos ganadores. Hemos hecho un partido muy serio».

Las bajas y las alternaciones que ello provoca en la rotación, asegura, han impedido que desplieguen su mejor nivel físico, aunque sí reconoce que sus jugadores estuvieron más duros: «No creo que hayamos estado a un nivel físico extremo porque no teníamos jugadores para hacerlo hoy. Hemos ido, por momentos, con una defensa algo más conservadora, de intentar utilizar más nuestro tamaño. Nosotros jugamos con doce y con las bajas no hemos podido desplegar nuestro máximo nivel físico. Hemos estado más duros que ellos, puede ser, por el número de faltas».

Una de las claves estuvo en mantener a raya a sus mejore tiradores. «Teníamos que utilizar hoy nuestras armas. El Tenerife es el mejor equipo de la ACB y de fuera generando tiros abiertos. El volumen de tiros no contestados que generan es altísimo», explicó, antes de poner en la mesa un nombre propio: «Tienen un jugador que está en un estado de forma tremendo, que es Kramer. Le puedes controlar hasta donde puedes. Si les dejas generar tiros abiertos desde el pick and roll, no suele haber partido», agregó.

Los detalles

Reconoció que los detalles, esos que condenaron al Unicaja en los últimos enfrentamientos directos, cayeron de su lado este mediodía, y restó importancia a la situación clasificatoria, poniendo el foco, sobre todo, en las sensaciones: «Nosotros estamos bastante lejos del Tenerife en la clasificación, igual que del Valencia. Lo que queremos hacer es recuperar un buen tono en general. Hoy hemos seguido con esa línea de progreso. La idea es que en el próximo partido ante Andorra lo mantengamos. Si pasan cosas en las últimas jornadas, quizás, pero no los veo perdiendo. Asegurar el factor cancha puede ser importante... o no. Lo importante son las sensaciones con las que llegas al 'play-off'».

Por último, miró a la Final Four y al posible enfrentamiento que ambos podrían librar en la final por el título de la Champons: «Ojalá que nos veamos, pero que sea en la final, y le demos un capítulo más a esta rivalidad de los últimos años con otra final».