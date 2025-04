El Estepona apaga la remontada del Unicaja en un derbi intenso

Juan Calderón Málaga Sábado, 26 de abril 2025, 22:48 Comenta Compartir

Se esperaba un gran derbi y no defraudó. El CAB Estepona se impuso al Unicaja Mijas por 82-78 en el encuentro que cerró la ... fase regular de la Liga Challenge antes de que comience el 'play-off' que determinará la Final Four por el ascenso. No había nada en juego, pero la bonita rivalidad que han mantenido los dos equipos esta temporada deparó un partido de enorme intensidad y alta anotación. El Estepona llegó a ganar por 21 puntos, pero la reacción del Unicaja fue enorme hasta situarse a sólo uno en el último cuarto, aunque no llegó a completar la remontada.

Ahora llega la fase decisiva de la temporada. Las jugadoras de Francis Tomé, segundas de la fase regular, se medirán a La Cordá de Paterna, noveno clasificado. Por su parte, el Unicaja Mijas, también con el factor campo a favor, tendrá como rival al conjunto canario del Toyota Adareva de Tenerife. En juego está el billete para la final por el ascenso. El encuentro comenzó con mucho ritmo, pero la defensa del Estepona se impuso a la del Unicaja, que cometió demasiadas pérdidas y que no lograba encontrar a sus jugadoras de referencia. El 19-12 del primer cuarto indicaba la tendencia que cogía el partido y que se acentuó en los siguientes diez minutos. Fue en el segundo cuarto en el que se fraguó la victoria del CAB Estepona con un parcial de 26-15. Fueron buenos minutos de Juliana Lawrence, que estuvo acompañada por el acierto exterior de Marina Gea y la dirección de Vujacic. Quizá lo peor para el Unicaja fueron las facilidades que concedió en defensa a un rival que jugaba demasiado cómodo. Sin solidez atrás, el equipo cajista tampoco estuvo acertado en ataque. El choque pareció quedar sentenciado en el tercer cuarto, pues el Unicaja no era capaz de reaccionar y las de Francis Tomé manejaban ya ventajas de 20 puntos (55-34). Quizá por un exceso de confianza, relajación o por la mejoría del Unicaja, el partido dio un vuelco total. El Unicaja ahora sí que encontraba a sus referencias de la temporada. Brianna Herlihy comenzaba a producir y también aparecía Cesarina Capellán, que acabaron con 23 y 21 puntos. La escalada del equipo dirigido por Javier Pérez de los Ríos fue constante hasta situarse 68-67 a cinco minutos para el final. Parecía increíble, pero el partido empezaba de nuevo. Sin embargo, el Estepona aguantó la compostura y demostró las razones que le han permitido acabar la temporada con el mejor balance de su historia en la categoría y con sólo una derrota como local esta temporada. Volvió a coger una pequeña ventaja de cinco puntos que el Unicaja fue incapaz de enjugar en unos últimos minutos de gran intensidad. Los datos del partido: CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol: 82 (19-26-19-18): Vorpahl (10), Gea (18), Masiá (2), Lawrence (19) y Sherrill (3) -cinco inicial-, Vujacic (14), Butera (1), Gómez (6), Soler (5) y Satorre (4). Unicaja Mijas: 78 (12-15-27-24): Ortega (4), García (10), Capellán (21), Herlihy, B. (23) y Herlihy, Br. (8) -cinco inicial-, Guillén (0), Ruiz (0), Merino (0), Galerón (3) y Orois (9).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión