Djedovic será baja en el Unicaja para la Final Four de Atenas

Juan Calderón Málaga Viernes, 25 de abril 2025, 11:57 Comenta Compartir

El Unicaja está pendiente de Melvin Ejim y Nihad Djedovic cara a la Final Four de la Basketball Champions League. Ambos jugadores han sufrido lesiones ... musculares y se han perdido los últimos partidos. En este sentido Ibon Navarro fue claro al respecto, el que no juegue en el partido previo ante el Morabanc Andorra, no lo hará en Atenas.

El técnico sí reconoció que Ejim apunta a la gran cita de la Champions, pero fue pesimista con el Bosnio. «Djedovic sigue su proceso y no lo esperamos pronto. En el caso de Ejim las sensaciones no son malas y vamos a ver si pudiese estar contra el Andorra. Si un jugador no está contra el Andorra, no va jugar la Final Four», dijo el técnico en rueda de prensa, por lo que el veterano jugador parece fuera de sus planes para la Final Four. De este modo, el técnico parece que no podrá contar con un jugador que, por ejemplo fue fundamental en la consecución del título de la anterior Final Four en Belgrado y que por su experiencia sería importante en un ambiente de gran presión como se espera ante el AEK.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión