Balcerowski acabó en el hospital y Perry está tocado en la cadera

El Unicaja cruza los dedos con Olek Balcerowski y Kendrick Perry. Los dos jugadores acabaron el partido contra el Morabanc Andorra con problemas físicos, hasta ... el punto de que el primero tuvo que ir al hospital.

Balcerowski se llevó un golpe en una mano y se desplazó al Hospital Quirón para que le hiciesen unas placas. No se determinó una lesión grave, pero habrá que ver cómo evoluciona. El pívot es cupo y eso complica las cosas, pues Djedovic, que también lo es, está de baja. Si no se recupera, el equipo tendría que tirar de un canterano para completar la rotación ante el AEK.

Perry, por su parte, tampoco pudo acabar el partido. El de Florida se llevó un golpe en la cadera y ya no volvió a jugar. Al final del partido se le vio andando con normalidad, pero Ibon Navarro no se fía y espera a ver cómo evoluciona. "Prefiero ser cauto, se dio un golpe y le duele la cadera. Balcerowski se ha ido al hospital a hacerse una placa, porque es cupo. Me preocupa que Perry no haya podido volver. Se ha ido al hospital. Djedovic no está. Tendría narices que siendo catorce jugásemos con trece", recordó.