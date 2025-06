Asier Alonso: ¿Al Unicaja en el segundo intento?

El Unicaja no sólo trabaja en la construcción de la plantilla profesional de la próxima temporada, también en la del equipo femenino y en la ... del conjunto sub-22 que competirá en la nueva liga que echará a andar en el mes de octubre. El club también ha dado otros pasos que van encaminados a reforzar la estructura técnica. La ampliación de contrato de Juanma Rodríguez hasta 2028 fue el primero y ahora llegará el segundo, la incorporación de un secretario técnico.

Se trata de una figura de apoyo a la dirección deportiva que es habitual en otros clubes profesionales, básicamente porque el mercado casi que lo exige y porque el aumento de la estructura de equipos del club también lo necesita. Los equipos de la ACB están dando pasos en esta dirección. Hace dos semanas el Baskonia fichó a Xevi Pujol como secretario técnico para revitalizar la gestión deportiva después de varias temporadas de apuestas fallidas con los fichajes. Se espera que el catalán aporte una visión distinta en esta parcela del club.

El Unicaja ya fichó a Alonso, pero su contratación no pasó el filtro del consejo de administración en el verano de 2022

El Unicaja ya lo intentó hace varios veranos. Entonces el elegido fue Asier Alonso, técnico que coincidió con Juanma Rodríguez durante la etapa de este en el Betis. El malagueño apostó por su llegada a Málaga conocedor de sus capacidades. El acuerdo con él estaba cerrado, pero su contratación no pasó el filtro del consejo de administración del club, por lo que su fichaje no pudo concretarse. El vasco, que ya se había despedido por el Betis, acabó en el Lucentum Alicante, club en el que ha permanecido hasta ahora y en el que no está clara su continuidad. Años después de aquello, Asier Alonso vuelve a estar bien situado para ahora sí incorporarse a la secretaría técnica del Unicaja con el visto bueno del consejo del club.

Alonso llegó precisamente al Betis de la mano de Juanma Rodríguez. Cuando el conjunto sevillano bajó a la LEB fichó al directivo malagueño para confeccionar la plantilla que debía competir en la segunda categoría y regresar a la ACB. Rodríguez reclutó a Alonso, que hasta entonces trabajaba para el Araberri. Formaron una buena pareja y el Betis logró el ascenso.

Aunque el fichaje de Asier Alonso no fructificó hace tres años, el Unicaja sí contó con un apoyo para Juanma Rodríguez, aunque no de forma oficial y en nómina. Se trató de Milan Bertelli, que realizó unas prácticas en la entidad cajista. El joven belga, con conocimiento del mercado y experiencia en estas labores, fue contratado por el Valencia Basket como asistente a la dirección deportiva del club, en el que todavía permanece.