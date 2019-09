Cómo funciona Dating, el Tinder de Facebook El servicio de citas que comienza a operar desde este 5 de septiembre en Estados Unidos y otros 19 países y anuncia su llegada a Europa para 2020 ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Jueves, 5 septiembre 2019, 20:05

Muchos ya encontraron el amor a través de Facebook sin necesidad de ayuda, sólo usando el servicio de mensajería instantánea. Ahora, Mark Zuckerberg promete hacerlo más fácil con el lanzamiento de 'Facebook Dating': «encontrar el amor a través de lo que te gusta, ayudándote a comenzar relaciones significativas a través de cosas que tienes en común, como intereses, eventos y grupos». Es decir, que Dating funcionará usando todo lo que sabe sobre ti y las personas con las que intentes ligar. Ya tiene el trabajo hecho.

Nada más hacer oficial el lanzamiento -que se prepara desde mayo de 2018- Match Group, dueña de Tinder y Meetic, ha llegado a caer este un 5% en el Nasdaq mientras la empresa de Mark Zuckerberg subía un 2,5%. La nueva función de Facebook estará disponible desde este 5 de septiembre en Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá y otros 15 países. Eso sí, advierten, «para mayores de 18 años». El servicio prevé su llegada a Europa a principios del 2020.

¿Cómo integrará Facebook el servicio Dating? Para empezar, el de Dating será un perfil especial que podrá crearse el usuario y que no podrán ver sus amigos porque estará separado de su perfil habitual en la red social. Por si alguien alberga miedo de que su entorno cercano descubra esta actividad. ¿Cosas positivas? Facebook defiende que compartir tus datos ya almacenados con este perfil «elimina el trabajo de crear un perfil específico para citas y da una visión más auténtica de quién es». De hecho, se podrán integran las publicaciones de Instagram directamente en el perfil de Dating, además de la posibilidad de agregar amigos de Instagram y Facebook a listas Secret Crush, para emparejarte con personas que ya conoces. A finales de año, se podrán agregar los Stories de Facebook e Instagram a Dating.

«La seguridad y la privacidad están por encima de todo en este producto», asegura Facebook en la nota de lanzamiento. Cualquier usuario puede informar y bloquear a otro; así como prohibir que las personas envíen fotos, enlaces, pagos o videos en mensajes. Una de las mejores medidas de seguridad que ha adoptado Dating es protegerse por DRM, de forma que es imposible grabar la pantalla o hacer una captura.

«Facebook Dating no es solo deslizar y tener que esperar a que alguien le gustes para tener una primera oportunidad de comunicarte», afirman desde la compaía. La apuesta es que si alguien está interesado en alguien, pueda comentar directamente en su perfil o hacer un 'Me gusta' para avisarle. ¿No suena a lo que se hacía hasta ahora para ligar en Instagram? Facebook Dating también te ofrece el riesgo de buscar pareja entre tu círculo de amigos e incluso amigos de amigos. Esta opción se habilita con 'Secret Crush' y ambos usuarios deben haberla solicitado. «Toda esta actividad permanecerá en Facebook Dating. No se compartirá con el resto de Facebook». La más interesante -a priori- es la opción 'Eventos y Grupos' servirá al usuario de Dating para conocer personas con intereses similares. Así, podrá ver a otras personas que usan 'Facebook Dating' dentro de los grupos de los que formas parte o los eventos a los que asistirás. Lo que se dice ir con los deberes hechos.