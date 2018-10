Claves para hacer tus newsletters más efectivas

El 'email marketing' está de moda. Las newsletters han vuelto, como esas prendas locas de los ochenta, y para quedarse. Van a convivir mucho tiempo con las redes sociales, con Whatsapp y con Telegram. Últimamente, se están conviertiendo en objeto de deseo de las grandes marcas porque sus cifras demuestran que son efectivas: para captar clientes y para fidelizarlos y hacer que vuelvan. «Esto último es tan importante como lo primero, o más». Habla María Ortiz, especialista en 'email marketing' e 'ecommerce', en la agencia malagueña Disruptivos, que está detrás de la estrategia de marcas como Pedrita Parker. Con ellos hemos trazado diferentes estrategias para poder fidelizar usuarios y clientes de manera eficiente y «sin un coste excesivo» para la empresa.

El secreto está en «segmentar bien» al público y «automatizar funciones» mejor todavía. ¿Qué ingredientes debes combinar para diseñar una newsletter efectiva? Con Ortiz repasamos serie de claves que no se deben pasar por alto si quieres que tus usuarios te presten atención y, sobre todo, «si no quieres que los gestores de correo te manden directamente a la carpeta de SPAM».

Primero y más importante es hacer un estudio de tu propio negocio, de tus clientes, tus productos, tu público objetivo... Luego marca el tono de comunicación de la newsletter que estés diseñando. Y con todo eso, empieza a aplicar estas 7 reglas para diseñar una newsletter efectiva.

1. Segmenta a tus contactos

La gente no quiere recibir una newsletter fría que le llega a todo el mundo. «Quiere sentirse especial y pensar que le estás hablando a él en particular y no como un miembro más de un conjunto», dice la experta. Parte del éxito de una news depende en gran medida de lo bien que entiendas a tus clientes y su comportamiento. Esto te ayudará a enviar un mensaje personalizado. «Una segmentación fácil sería, por ejemplo, si vendes productos diferentes para mujer y para hombre, crear una newsletter diferente para cada público».

2. Cuida el diseño y los textos

Dale vidilla a tu mensaje. «Una newsletter bonita vende el doble», dice María Ortiz. Hablan los datos. «Aquí hay que sacar la parte más creativa: No se puede pretender contar todo en una misma comunicación. Equilibra la cantidad de texto con las imágenes si no quieres que los filtros antispam te paren». Importante, adecuar el lenguaje al público.

3. Idea un 'asunto' rompedor

Incluso si la gente se suscribe a tus newsletters, no hay garantía de que vayan a abrir tus correos una vez que los reciban. «No utilices textos viejunos y repetitivos. Busca un asunto diferente, creativo y atractivo para cada newsletter que envíes».

4. El 'preaheader' también cuenta

La mayoría de la gente lee sus correos en el teléfono móvil. Así que esta parte del mensaje te ayuda a completar el asunto y te da algún margen más para intentar convencer al receptor de que abra tu mensaje.

5. Añade textos alternativos para tus imágenes

«¡Siempre!». La mayoría de las veces, los usuarios no tienen las imágenes habilitadas para descarga de automática, sobre con tarifa móvil. «Debes asegurarte de que tus imágenes tienen un componente esencial: el texto alternativo o Alt», añaden desde Disruptivos. Este es el texto que aparece cuando las imágenes no se cargan, lo cual es esencial para que el receptor se entere incluso sin haberse descargado las imágenes, «y también para aquellos con discapacidad visual», añade María Ortiz.

6. Incluye llamadas a la acción

Tener un botón claro te ayudará a entender mejor si tus lectores se están involucrando con tu contenido. «Una vez que decidas cuál es la acción más importante, asegúrate de meter al menos uno llamativo que le incite a realizar la acción que deseas», explica la experta. Visitar tu página web, descargar un archivo…

7. «No seas pesado»

«Si envías emails todos los días y varias veces al día, ya puedes regalar bitcoins que no los va a abrir nadie y lo único que conseguirás es perder suscriptores», explica María Ortiz. Si conoces bien a tu audiencia, sabrás bien qué día y hora funcionan mejor.

Por último y a modo resumen: comprueba que todos los links funcionan, mide y analiza resultados y elige una plataforma de envío de confianza, en Disruptivos recomiendan Mailchimp. Con trabajo y una pizca de creatividad, conseguirás «mandanga de la buena», como dice Pedrita Parker.