¿De dónde viene la expresión 'salir del armario'? El 11 de octubre se celebra el día de salir del armario El término, utilizado para dar a conocer una orientación sexual no heteronormativa, es la unión de dos expresiones anglosajonas IVÁN GELIBTER Sábado, 19 octubre 2019, 23:35

España es -según el ranking elaborado por ILGA (International Lesbian and Gay association)- uno de los países con mayor libertad del mundo, al menos en lo referente a la diversidad sexual. Aún así, la comunidad LGTBI aún tiene que pasar por el proceso conocido como 'salir del armario', una expresión que proviene de la cultura anglosajona, y que para mucha gente supone un trago incómodo; y que básicamente consiste en contar a la gente que les rodea (amigos, familia o compañeros de trabajo) que su orientación sexual no corresponde a la heteronormativa.La expresión, en realidad, es una suma de dos conceptos. Especialmente en Estados Unidos, la palabra 'salir' hacía referencia a la participación de una persona en algún evento relacionado con la expresión LGTBI, como el caso de un Orgullo Gay, cuya primera manifestación tuvo lugar el 28 de junio de 1969.

En cuanto al armario, la palabra también procede de una expresión inglesa: 'To have a skeleton in the closet'. La traducción literal -tener un esqueleto en el armario- se refiere a tener un secreto guardado; un hecho más o menos vergonzante que no quería sacar a la luz. En los años 60 y posteriores, había una relación directa entre el 'esqueleto' y ser homosexual, ya que ambos conceptos debían ocultarse a la sociedad.

La suma de ambos conceptos terminaron por trasladarse a una sola expresión que hoy en día sigue en uso. De hecho, 'salir del armario' ha terminado usándose en el habla popular como una manera de dar a conocer a alguien un secreto inesperado o un hecho sorprendente. «Ha salido del armario como un gran jugador de fútbol».

Aunque no existen cifras oficiales, los expertos coinciden en que esta 'salida del armario' -al menos en España- cada vez se produce antes. Mientras que en los primeros años de este siglo se producía en edades superiores a los 20 años, el momento de contarlo a la familia y los amigos se produce ahora (siempre en términos generales) en los años de instituto.

La salida del armario de Ricky Martin fue una de las más relevantes de los últimos años

Aún así, una de las grandes reivindicaciones de la comunidad LGTBI es llegar a un futuro en el que no sea necesario salir del armario. Esta situación no solo se produce una vez en la vida, ya que con cada cambio vital (de ciudad, de trabajo, etc.) se ha de repetir una y otra vez la 'salida'. Lo que sí resulta clave -y en esto también coinciden los expertos- es en la necesidad de visibilizar la diversidad sexual, razón por lo que siempre se ha promovido dentro del colectivo que aquellas personas con reconocimiento social den el paso de forma pública.