Ni donuts ni patatas: una nueva norma prohíbe todos estos alimentos en máquinas expendedoras de colegios e institutos A partir de ahora los productos que incluya el vending de estos centros escolares deberán cumplir unos requisitos muy precisos, como no superar las 200 kilocalorías ni los 7,8 gramos de grasa

El Consejo de Ministros aprobó a mitad de abril un real decreto que pretende revolucionar la alimentación de los comedores escolares españoles. Se trata de una batería de medidas, de obligado cumplimiento en todos los colegios e institutos, que tiene como objetivo garantizar que todos los alumnos que usen este servicio reciban comidas «nutritivas, variadas y saludables». Menús diseñados a base de productos frescos y de temporada que declaran la guerra a los precocinados, las frituras, la bollería industrial y las bebidas azucaradas y energéticas con el reto de que nuestro país abandone la zona alta de los ranking de sobrepeso y obesidad infantil en Europa.

Y es que el asunto no es baladí. Como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el último estudio ALADINO sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España de AESAN mostraba que hay un 15,9% de niños de 6 a 9 años con obesidad, un 3,6% de escolares con obesidad severa y un 36,1% con exceso de peso (sobrepeso y obesidad).

«Teniendo en cuenta que el 40% de los niños de educación infantil y primaria comen en el cole, el comedor escolar es el lugar privilegiado para recibir una alimentación saludable y aprender desde pequeños unos buenos hábitos alimentarios. La nueva normativa viene con la intención de garantizar que todos los niños que comen a diario en estos espacios puedan alimentarse bien y adquieran buenos hábitos», advierten desde la OCU al tiempo que precisan que el real decreto -aprobado hace diez días- desarrolla también la venta de alimentos en máquinas de vending o en las cafeterías de estos centros educativos.

Así, según recalca la OCU, a partir de ahora los alimentos y bebidas que se vendan en las máquinas expendedoras o en cafeterías deben cumplir unos requisitos muy precisos. «Cada porción no puede tener más de 200 kilocalorías, 7,8 gramos de grasa (sin superar los 2,2 de grasa saturada y ausencia de grasas trans), 5 gramos de azúcar añadida y 0,5 gramos de sal», enumeran.

En la actualidad, según desveló el informe del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, casi el 70% de las máquinas de vending que hay en los centros escolares incumple los criterios nutricionales que recomienda la OMS. En las cafeterías que hay en estos centros el incumplimiento es todavía mayor, pues afecta al 74% de las existentes.

¿Cómo afectará esta medida a una máquina de vending típica, con los alimentos y bebidas que suele haber en un colegio? «Nos hemos fijado en una máquina cualquiera, en la que encontramos bollos, galletas, snacks o refrescos. Así, según la norma nueva, no se podrían vender donuts, palmeras de chocolate, patatas fritas, gusanitos, galletas (por ejemplo del tipo oreo), un sándwich de jamón y queso o una coca cola normal», ilustran dede la organización de consumidores. ¿El motivos? Todos estos productos incumplen los parámetros de la normativa que acaba de entrar en vigor (ver la imagen de la tabla superior).

La cafeína también está limitada a un máximo de 15 mg en 100 ml de bebida, por lo que tampoco se podrán vender bebidas energéticas

La cafeína también está limitada a un máximo de 15 mg en 100 ml de bebida, por lo que tampoco se podrán vender bebidas energéticas. «En nuestro último estudio sobre bebidas energéticas vimos que el contenido medio en cafeína es de 33,25 mg/100 ml, más del doble de lo permitido en la nuevas norma», sostiene la OCU. Por contra, sí se podrán vender refrescos 'zero' (como Coca Cola Zero), que no tienen calorías, grasas, azúcar ni sal... pero sí edulcorantes.

«En OCU aplaudimos que los alimentos típicos de una máquina de vending y las bebidas energéticas no tengan cabida dentro del ámbito escolar. Pero es una pena que la medida no alcance a los alimentos y bebidas edulcoradas, se pierde la oportunidad de educar el paladar de los niños», concluyen a modo de crítica.