ChatGPT: la IA se entrena con tus datos, pero ¿cuáles puedes ocultarles y cuáles no? OpenAI nutre sus modelos con las interacciones que realizan los usuarios de las cuentas de ChatGPT Free, Plus o Pro

Raquel Merino Málaga Viernes, 11 de abril 2025, 00:15

Millones de personas usan a diario ChatGPT y esta plataforma se alimenta de la información que los usuarios comparten, tanto en la versión gratuita como en la de pago, para entrenar la inteligencia artificial de OpenAI.

ChatGPT se ha instruido utilizando grandes volúmenes de datos extraídos de fuentes diversas, incluyendo textos de dominio público, artículos con licencias abiertas (como Creative Commons) y contenido de diversas páginas web públicas, así como datos licenciados de manera privada y contenido generado por equipos humanos, según detalla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero OpenAI también nutre sus modelos con las interacciones que realizan los usuarios de las cuentas de ChatGPT Free, Plus o Pro.

Para aquellos que busquen una mayor privacidad, existe una manera de desactivar la opción de que la IA siga utilizando los textos, preguntas e incluso archivos que se comparten para mejorar y seguir entrenándose. Basta con acceder a la cuenta de ChatGPT, hacer clic en la foto de perfil (que se encuentra arriba y a la derecha), seleccionar configuración y en el menú emergente ir a la opción de 'Controles de datos' y desactivar la casilla que dice 'Mejorar el modelo para todos'.

Las conversaciones seguirán apareciendo en el historial del usuario, pero no se utilizarán para entrenar la IA, sea cual sea el dispositivo desde el que se conecte, ya que la configuración se aplica a toda la cuenta.

Y si se quiere un 'plus' de privacidad, ChatGPT permite los chats temporales que se conservan durante 30 días y no se almacenan en el historial; «solo se revisarán si es necesario para detectar posibles abusos, antes de ser eliminadas de forma definitiva y no se usarán para entrenar los modelos independientemente de la configuración», apunta la OCU.

Para activar los chats temporales, dentro de ChatGPT, hay que fijarse en la esquina superior-izquierda, pinchar en el desplegable de los modelos de lenguaje (suele poner ChatGPT-4 o similar) y entre las últimas opciones aparece la de 'Chat temporal'.

Datos que no escapan a la IA

Aunque ajustar la configuración de la cuenta desactivando la opción de entrenamiento de la IA con las conversaciones y archivos ayuda a mejorar la privacidad, hay ciertos datos personales que ChatGPT sigue recopilando «por motivos operativos, de seguridad y legales», explica la OCU.

Entre otros, se encuentran los datos de la cuenta (nombre, correo electrónico, método de pago y otros detalles de facturación en caso de suscripción); datos de uso (número de mensajes, funciones que emplea el usuario como cargas de archivos o generación de imágenes); datos técnicos (dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo y configuración regional); metadatos de sesión (duración de las sesiones, frecuencia de uso, longitud de los mensajes y otros registros operativos); y datos legales y de cumplimiento.