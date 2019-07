El bulo de la nevera gratuita de edición limitada de Coca Cola B de Bulo La estafa, que circula por Whatsapp, se articula a través de un link que promete un regalo de la compañía a cambio de responder un simple formulario. ¡No piques! ALMUDENA NOGUÉS Málaga Martes, 23 julio 2019, 00:25

No. Coca Cola no está regalando neveras de edición limitada por su cumpleaños. El gancho puede resultar tentador, pero no es más que otro bulo. Otro más de los muchos que circulan por Whatsapp bajo el paraguas de grandes firmas como Zara, Ikea, Lidl, Mercadona o Decathlon. Ahora le ha tocado el turno a la multinacional de bebidas. Aunque no es su primera vez. Este mismo intento de fraude ya se hizo viral en 2017. Y como esto de los bulos es cíclico. Ahora, dos años después, vuelve a la carga con el verano como telón de fondo.

En las últimas semanas el envío de este mensaje se ha multiplicado como la espuma así que es muy probable que lo hayas recibido en tu móvil reenviado por algún conocido que haya mordido el anzuelo. A priori suena bien y parece sencillo: ganar una nevera de Coca Cola con 24 latas a cambio de contestar «tres simples preguntas». Y ¡ojo! indica que aún quedan 69 unidades disponibles.

Sin embargo, ni Coca Cola está detrás de esta campaña -que es fraudulenta- ni es ninguna promoción oficial. La propia multinacional lo ha desmentido hace nos días en su cuenta de Twitter ¿Qué pasa si pinchamos el enlace? Que se nos cargará una breve encuesta que busca recabar información del incauto con fines maliciosos. El objetivo es recoger datos de los usuarios o subscribirlos a servicios premium.

«Si te llega esta cadena, pues, no pinches y avisa al contacto que te lo envió de que se trata de una estafa«, advierten desde la Organización de Consumidores OCU.