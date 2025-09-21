Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa Tanto en tren como en autobús se puede llegar directamente al inicio de estos itinerarios de la provincia

Hacer senderismo trepidantes en Málaga puede parecer, en principio, vetado a muchas personas que no tienen coche o que prefieren usar alternativas sostenibles como el transporte público. Aunque se está muy lejos de tener buenos accesos en autobús o tren para gran parte de las rutas, existen excepciones notables. Así, no sólo en la ciudad de Málaga sino también en comarcas como la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce o la Axarquía existen alternativas para que no tener un vehículo propio no sea una excusa para disfrutar de itinerarios espectaculares.

1 Pizarra Ruta circular del Santo

Ampliar Llegada al Santo de Pizarra. J. A.

Gracias a la línea de Cercanías de Renfe es posible acceder sin vehículo propio hasta el inicio de esta ruta de senderismo, una de las más espectaculares del Valle del Guadalhorce. Desde Málaga o desde otros municipios cercanos se puede ir en tren y hacer parada en el pueblo de Pizarra. Desde allí, sólo habrá que andar unos quinientos metros hasta el área recreativa de la Raja Ancha, donde comienza oficialmente este itinerario circular homologado (SL-A-213), que tiene hitos tan importantes como El Santo (Sagrado Corazón de Jesús), Cueva Oscura, la Raja Ancha o la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, entre otros. También se puede ir en autobús interurbano.

Punto de partida: Área recreativa de la Raja Ancha.

Acceso: Cercanías de Renfe.

2 Málaga Sendero Cementerio Inglés-Gibralfaro

Ampliar Señalética desde el Cementerio Inglés a Gibralfaro. J. A.

En el centro de Málaga hay una ruta trepidante que permite conectar el Cementerio Inglés con el castillo de Gibralfaro. Es circular y permite descender posteriormente por la Coracha. Las vistas a la ciudad y el recorrido junto a monumentos emblemáticos la convierten en una ruta muy recomendable para casi cualquier época del año. Hasta el Cementerio Inglés se puede llegar fácilmente a través de distintas líneas de la EMT.

Punto de partida: Junto al Cementerio Inglés.

Acceso: Autobús urbano (EMT).

3 Etapa de la Gran Senda de Málaga entre Estación de Benaoján y Jimera de Líbar

Ampliar El Guadiaro a su paso por Estación de Benaoján. J. A.

Atravesar las Angosturas del Guadiaro (no confundir con las Buitreras) y hacer el recorrido que une los pueblos serranos de Benaoján y Jimera de Líbar es otra opción para quienes no tengan coche para trasladarse, ya que se puede usar como alternativa no sólo algún autobús interurbano sino también la línea de media distancia de Renfe entre Ronda y Algeciras. Eso sí, a diferencia que en el caso de los trayectos de Cercanías, en este caso, no hay tantos trayectos disponibles. Habrá que consultarlos con antelación en la web de Renfe, tanto la ida como la vuelta. En este último caso, se puede tomar incluso la opción de volverse desde Estación de Jimera para no tener que hacer el camino de vuelta en su totalidad.

Punto de partida: Estación de Benaoján.

Acceso: Línea Ronda-Algeciras de Renfe (Media distancia).

4 Peñón del Cuervo-Rincón de la Victoria

Ampliar Peñón del Cuervo. J. A.

Pasar por antiguos túneles ferroviarios y parte de lo que fue el inicio de la Desbandá son algunos de los alicientes para hacer este sendero totalmente llano que une al Peñón del Cuervo en la zona este de Málaga con Rincón de la Victoria, para lo que habrá que atravesar el Cantal Bajo. Para esta ruta no hace falta usar el coche, ya que existen varias líneas de autobuses metropolitanos que tienen parada muy cerca del Peñón del Cuervo o en su defecto en Rincón de la Victoria. De esta forma, dada su amplitud de horarios se puede hacer la ida y regresar al punto de partida en autobús si se desea.

Punto de partida: Peñón del Cuervo o Rincón de la Victoria.

Acceso: Autobuses metropolitanos (líneas M-163, M-160 o M-260, entre otras)

5 Málaga Subida a la Cruz de San Antón

Ampliar Punto de partida oficial de la ruta de la Cruz de San Antón. J. A.

Subir como las popularmente conocidas como 'Tetas de Málaga' también está al alcance de los que no dispongan coche o deseen usar transporte público. Eso sí, en este caso, desde la última parada de la línea 29 de la EMT hasta el inicio oficial del recorrido habrá que caminar aproximadamente un kilómetro en ascenso relativamente cómodo. En este caso, hay que tener en cuenta que este autobús, que tiene su punto de partida en El Palo (calle Villafuerte), dispone de menos horarios que otras líneas de la EMT. Conviene consultar con antelación tanto los de ida como los de vuelta. De esta forma, se podrá hacer el camino que lleva a la Cruz de San Antón, donde se puede disfrutar de inmejorables vistas panorámicas de la ciudad y la bahía de Málaga.

Punto de partida: Urbanización Pinares de San Antón.

Acceso: Línea 29 de la EMT.

6 Benalmádena Torrequebrada-Torremuelle

Ampliar Tramo junto acantilados en Benalmádena. J. A.

Un paseo por la Senda Litoral de Málaga con acantilados abruptos y playas espectaculares aguarda en el tramo de Benalmádena Costa que hay entre Torrequebrada y Torremuelle. A ambos enclaves se puede llegar combinando el tren y el autobús si se sale de Torrequebrada. En el caso que sea desde Torremuelle, la parada del Cercanías está a tan sólo quinientos metros del punto donde se enlaza con la Senda Litoral de Málaga.

Punto de partida: Torrequebrada o Torremuelle.

Acceso: Línea de Cercanías de Renfe y, en su caso, autobús urbano M-110.

7 Málaga Sendero Puerto de la Torre-Ciudad Jardín

Ampliar Esta ruta pasa junto a lo que queda de la torre de los Verdiales. J. A.

El sendero homologado PR-A-114 hace un recorrido que une a dos distritos periféricos de Málaga, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín. De este modo, al norte de Málaga se puede hacer un recorrido por estas montañas y disfrutando de espectaculares vistas panorámicas y de enclaves históricos como la torre de los Verdiales (también está cerca la ermita homónima). Para ello, tanto si se sale de Puerto de la Torre como si se hace desde Ciudad Jardín, existen varias líneas de la EMT que aproximan a los puntos de partida. Igualmente, se pueden usar para regresar.

Punto de partida: Puerto de la Torre (Fuente Alegre) o Ciudad Jardín (Polideportivo Municipal)

Acceso: EMT: Líneas 21 y C5 (Puerto de la Torre) y 18, 17 y 2 (Ciudad Jardín.

8 Camino entre el Calamorro y el Jabalcuza

Ampliar Cruce de caminos antes de llegar al Jabalcuza. J. A.

La originalidad de este itinerario está precisamente en el acceso. Hasta el Calamorro se puede ir subiendo por un tramo muy exigente, pero hay una alternativa posible con el Teleférico de Benalmádena. De esta forma, quienes hagan esta ruta, sólo tendrán que crestear esta parte oriental del macizo de la Sierra de Mijas para llegar al Jabalcuza. Esto no quiere decir que no tengan que afrontar algunas cuestas, pero el desnivel será muy inferior. Para llegar al Teleférico se puede ir en el Cercanías de Renfe y después andar tan sólo a pie unos diez minutos.

Punto de partida: Teleférico Benalmádena

Acceso: Cercanías de Renfe y Teleférico de Benalmádena.

