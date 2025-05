Juan Antonio García: «Ahora está en un sitio privilegiado, pero la Esperanza llega a todos los recovecos del mundo»

Pocas personas conocen a la Virgen de la Esperanza como él. Juan Antonio García Torres, conocido como 'Nono', es quien pasa más tiempo junto a Ella. Su trabajo diario desde 2019 para atender la sacristía y las visitas a la basílica de la calle Hilera lo hacen testigo privilegiado de la profunda devoción que despierta la Dolorosa, de cuyo trono es capataz desde hace tres años. Ahora vive, como otros compañeros archicofrade, el sueño de verla presidir una de las capillas de la basílica de San Pedro del Vaticano.

- ¿Qué supone para usted ver a la Virgen dentro de la basílica de San Pedro del Vaticano?

- Todavía parece un sueño. Llevamos aquí unos días. Hemos vivido cosas preciosas, hemos trabajado juntos, pero mi sensación es que sigo en un sueño. Para los archicofrades esto es un sueño.

- ¿Qué cree que va a suponer esto para la devoción a la Virgen de la Esperanza?

- La intención del archicofrade siempre es mostrar su hermandad y acercarla a la gente que no la conoce. Siempre estamos intentando divulgar la devoción y la historia del Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza, pero mostrarla así a tanta gente que está pasando por aquí, de todo tipo de nacionalidades, para nosotros es un orgullo. Que la gente la vea, la conozca y pregunte. Intentaremos explicárselo como podamos, dentro de nuestro escaso manejo de idiomas.

- Usted está todos los días con ella. ¿Cómo son los milagros de la Esperanza?

- Le voy a relatar una cosa que me pasó ayer. Me llegó un mensaje de un hombre de trono de la Virgen que pidió un pañuelo de la Virgen para una amiga que tenía una enfermedad muy grave. Lo que hizo fue mandarme un audio de esta chica. Le dijeron que la recuperación no iba a ser nunca total. Y, desde que tiene el pañuelo, las pruebas han demostrado que está cien por cien limpia del cáncer. Ahí está la Esperanza. Ella está en cualquier lado. Ahora mismo está en un sitio privilegiado, pero Ella está en todos los recovecos del mundo y en todas las personas que le rezan, que tienen necesidad. Y no solo hay que pedirle, también agradecerle. Yo siempre, antes de pedirle nada, le doy las gracias, por siempre que te arrimas a Ella tienes respuesta buena. Siempre hay algo bueno cerca de la Esperanza.

- ¿Qué espera de la procesión del sábado?

- Que la gente disfrute. Aquí hay gente de todo el mundo. Espero que se queden embobados al ver el paso de la Virgen por el Coliseo, por el Circo Máximo… La cara de ilusión de los hombres de trono lo dice todo. Ya el Jueves Santo se palpaba. En el momento en que nos podamos reunir, la ilusión que se va a meter debajo de los varales de la Esperanza será la grandeza de esta procesión.

