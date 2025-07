Nintendo trae a Málaga la Switch 2: prueba gratis la nueva videoconsola este fin de semana

Enrique Miranda Málaga Miércoles, 2 de julio 2025, 19:20 Comenta Compartir

La Nintendo Switch 2, la nueva videoconsola de la compañía japonesa, lleva apenas un mes en el mercado y ya se ha convertido en todo un éxito de ventas. Millones de unidades vendidas en todo el mundo y unidades agotadas en algunas cadenas para la sucesora de la Switch, que salió en 2017. A la espera de que salgan algunos de los títulos más esperados para esta nueva generación, todo el mundo quiere probar la nueva máquina de Nintendo para comprobar sus novedades y las diferencias con su antecesora.

Este próximo fin de semana habrá una buena oportunidad para probar la consola en Málaga capital, de manera gratuita y con algunos de los juegos más interesantes de los que ya han salido. Será en el Nintendo Switch 2 Tour que la compañía ha puesto en marcha en diferentes puntos de España, entre ellos Málaga. Si la primera parada es en Cádiz, este sábado y domingo 5 y 6 de julio llegará al centro de Málaga, en concreto a la plaza de la Marina. Allí se instalarán varias carpas con 40 puestos de juegos que se podrán usar de manera gratuita y sin inscripción previa, sólo respetando los turnos que la organización determine.

Las carpas estarán operativas desde las 18.00 horas hasta la medianoche, para evitar así las horas de más sol. El Mario Kart World, el lanzamiento estrella hasta ahora para la consola, será el principal título que se podrá jugar, con competiciones con diferentes modos de juego con capacidad para hasta 24 pilotos por carrera.

Pero no será el único juego disponible. Estará también el Hogwarts Legacy, en una versión optimizada del juego sobre el universo Harry Potter que ya salió para Switch 1, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en versión Nintendo Switch 2 o el Street Fighter VI. Después de visitar Málaga, las carpas de Nintendo se dirigirán a Almería (8, 9 y 10 de julio); Cartagena, en Murcia (13 y 14 de julio); Santa Pola, en Alicante (16 y 17 de julio); Gandía, en Valencia (20, 21 y 22 de julio); Peñíscola, en Castellón (24, 25 y 26 de julio); Calafell, en Tarragona (29 y 30 de julio); Castro Urdiales (2 y 3 de agosto), Suances (5, 6 y 7 de agosto) y San Vicente de la Barquera (10 y 11 de agosto), los tres en Cantabria; Avilés, en Asturias (15, 16 y 17 de agosto), y varias ciudades de Galicia, para terminar en Valladolid el 28, 29 y 30 de agosto.

