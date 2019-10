Los mejores gags de Tricicle llegan al Teatro Cervantes con la gira 'Hits' Hits de Tricicle Una recopilación de sus mejores momentos con la que dirán adiós a los escenarios después de casi 40 años de trayectoria SUR Miércoles, 16 octubre 2019, 16:23

El Teatro Cervantes se prepara para recibir cuatro pases de los Hits de Tricicle, una recopilación de sus mejores gags con la que la compañía catalana se despide de los escenarios. Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans regresan al principal escenario de Málaga tras el incontestable éxito de sus anteriores visitas, el aluvión de números breves de Bits en 2016 y la 'risoterapia' de Garrick en 2011, con una obra que resume casi cuarenta años de suministro de carcajadas al público. Su Hits se verán en el Cervantes este viernes 18 de octubre (20.00 horas), el sábado 19 en doble función (18.00 y 21.00 h.) y el domingo 20 (18.00 h.), por un precio comprendido entre los 12 y los 36 €.

Hits –el nombre no engaña– contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza han tenido que dejar a un lado sketches que seguramente alguien echará en falta. Cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén todos los que son pero sí que son todos los que están. Hits –acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente– reúne doce escenas mínimamente reducidas y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso. Casi todos tal cual fueron estrenados, ya que el paso del tiempo no les ha afectado para nada.

Esta recopilación de algunos de sus mejores momentos es el adiós definitivo de Tricicle de los escenarios. La gira de Hits comenzó en Albacete en de 2016, y acabará a principios del 2020, justamente cuando el trío acumule 40 años de trayectoria, una larga carrera en la que pueden presumir, entre otras cosas, de ser el único grupo teatral en España que conserva a todos sus miembros fundadores actuando.

Hits es el décimo espectáculo de los tres barceloneses después de Manicomic, Exit, Slastic, Terrífic, Entretres, Tricicle 20, Sit, Garrick y Bits. Esta última gran gira, que incluye también otras capitales y ciudades andaluzas y por supuesto los mejores escenarios del resto de España, ha sido vista ya por 357.168 personas en 517 funciones. Unos pases que suelen acabar con el público puesto en pie para agradecer a Tricicle no solamente este espectáculo final sino toda su carrera, conscientes de que los están viendo por última vez si no hay un milagro.

Preguntado sobre Hits, Paco Mir menciona al escritor Marcel Proust y su magdalena, aquello de las experiencias sensoriales como recuerdos: «Hits es como una magdalena de Proust: cada sketch te transporta a los mejores recuerdos del pasado». Y añade: «Nos lo pasamos tan bien en este espectáculo que hay despedida para años». Por supuesto, esto último es una ironía.

Trayectoria de Tricicle

Tricicle lleva ya casi 40 años de trayectoria artística. Es la única compañía teatral de España en la que sus fundadores continúan en activo ejerciendo de actores. Cada uno de sus espectáculos está de gira unos 4 años, llenando teatros, sin altibajos, durante ocho meses de cada año. Han creado 9 obras y han estado presentes también en el mundo del cine, la televisión o la publicidad. Su público abarca todas las edades y condiciones, olvidando sus prejuicios en la puerta para 'simplemente' pasárselo bien durante y después de la función, ya que muchos de los números de Tricicle se han convertido en memoria popular.