Queso y muchas fiestas gastronómicas en Málaga el último fin de semana de marzo

Jueves, 27 de marzo 2025

Este fin de semana Celebraciones en la provincia

La X Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga reunirá este fin de semana en la calle Real de Estepona a una treintena de empresas. Podrá visitarse de 12.00 a 22.00 horas con el objetivo de promocionar y poner en valor la gran calidad y variedad de los quesos y derivados lácteos elaborados por las empresas participantes, un 80% de las cuales proceden de la provincia de Málaga. Esta iniciativa forma parte de las actividades de la iniciativa 'Estepona vive sus calles', que incluye la XIV Ruta de la Tapa, actividades para toda la familia y, en el apartado musical, un concierto de Carlos Baute el sábado.

Hasta este domingo puede disfrutarse de la Ruta de la Tapa de Torre del Mar, que celebra su edición número trece y que cuenta con la participación de unos 28 establecimientos. Por su parte, Casabermeja celebra sus Jornadas de Cocina Popular de Primavera, una apuesta por conservar el rico patrimonio gastronómico de este pueblo y de su entorno. Y otra gran cita destacada de este fin de semana en la provincia es en Villanueva del Rosario, que este sábado organiza una nueva edición de su popular Día de la Tagarnina, con autobuses gratis desde pueblos cercanos para facilitar la asistencia.

Además, Riogordo celebra este sábado y el domingo la IX edición de la Ruta Gastronómica, donde los establecimientos participantes ofrecerán dos tapas distintas, seleccionadas entre sus mejores recetas. Todas irán acompañadas de una bebida, por un precio de 3 euros. Paralelamente, Torre del Mar celebra este domingo el Mercado del Queso de la Cabra Malagueña y los Vinos de la Axarquía, que de diez de la mañana a seis de la tarde ofrecerá a sus visitantes los mejores productos de nuestra tierra.

Este fin de semana Agenda de conciertos

El veterano Chucho Valdés presenta en formato cuarteto su último disco 'Cuba & Beyond' tanto este viernes como el sábado en el Teatro del Soho Caixabank, con entradas entre 29 y 60 euros. En la Trinchera, este jueves llega El Bicho Raro Anda Suelto Tour de Aissa, mientras que el viernes se podrá disfrutar del Festival 'Partiendo la pana', con tributos a Estopa y Melendi y el sábado de la banda británica The Reytons. La París 15 recibirá el jueves al rapero argentino Khea, el viernes a Josue Rarujo y Obed Hernández y el sábado a Neon Collective, que ofrecerá un tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode.

Paralelamente, el Teatro Cervantes recibirá el sábado a Rulo y la contrabanda y el domingo a Argentina mientras que en el Cementerio Inglés, dentro del ciclo V Aeternumn Músicas Sacras del Mundo, el viernes actuará el sábado Sephardica y el domingo Melifluo. La Cochera, por su parte, recibe el domingo a Riki Rivera. Más conciertos en Suena SUR.

Sábado Nuevo show de Tomás García

El humorista malagueño Tomás García vuelve a La Cochera con un nuevo espectáculo 'Lo que se lleva ahora', al que define como «tonterías varias, chalauras por doquier, tomasadas a espuertas». Será este sábado en dos funciones, a las 19 y las 21.30 horas, y el precio de las localidades es de 18 euros.

Sábado Tenmod 2025

El Gran Hotel Miramar acoge este sábado la cuarta edición de Tenmod, que además de desfiles durante todo el día comenzará a las 11.30 con un concurso de moda organizado por la Diputación. Habrá además una zona expositora durante toda la jornada con entrada gratuita. El broche de oro al día se podnrá con un desfile de Rafael Urquízar. Las localidades para asistir a este evento cuestan 8 euros y están a la venta en Mientrada.net