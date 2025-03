Torre del Mar sirve un menú de vino y quesos

Eugenio Cabezas Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:16 Comenta Compartir

Tras un mes de marzo marcado por las abundantes lluvias, llega el último fin de semana con el cambio de hora y la previsión de calor y cielos despejados. La agenda de eventos está repleta de citas. Torre del Mar vuelve a convertirse este próximo fin de semana en el epicentro gastronómico de la Costa del Sol con la celebración de una nueva edición del Mercado del Queso de la Cabra Malagueña y los Vinos de la Axarquía, que durante la jornada del domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde, ofrecerá a sus visitantes los mejores productos de nuestra tierra.

Así lo ha anunciado el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), acompañado por la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez (GIPMTM); el gerente de Vive Vélez, César Díaz; y el técnico de Turismo del Ayuntamiento de El Borge, Mario Torres.

De este modo, Pérez Atencia ha recordado en un comunicado que esta tuvo que aplazarse hace unas semanas «por motivos de lluvia». «Este domingo, 30 de marzo, llevaremos a cabo esta interesante iniciativa que como siempre contará con diversas actividades paralelas para difundir la gastronomía de la zona», ha expresado el edil torreño.

«Este mercado es una de las citas gastronómicas más atractivas del año en la provincia de Málaga» Jesús Pérez Atencia Primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo

«Como ya hicimos en la pasada edición volvemos a dedicar este mercado a un pueblo de la Axarquía, lo que aumenta el vínculo comarcal de Torre del Mar con el resto de municipios. Así, este año será El Borge el pueblo que nos acompañe y promocione en nuestro Mercado. En resumen, este mercado es una de las citas gastronómicas más atractivas del año en la provincia de Málaga, con un mercado único que en ediciones anteriores ha sido todo un éxito», ha argumentado Pérez Atencia.

Pérez Atencia ha considerado que «se trata de un tipo de promoción de nuestro municipio que sirve para romper la estacionalidad, palabras que suenan a tópico pero que es una realidad año tras año. Agradecer a César Díaz esta propuesta y como no, darle la enhorabuena por la iniciativa«.

«Interés creciente»

Por su parte, el gerente de Vive Vélez ha resaltado «la importancia» del evento y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. «Un año más, quiero agradecer a la Tenencia de Alcaldía, representada por Jesús Atencia, su firme apuesta por este mercado, por este evento que ya se ha consolidado con 13 ediciones. No es fácil mantener un evento durante tanto tiempo y que, además, crezca año tras año. No olvidemos que el mercado no solo se mantiene, sino que tiene éxito y se expande cada año», ha considerado Díaz.

El gerente también ha subrayado «el interés creciente» en el mercado más allá de las fronteras locales. «Tenemos una demanda importante por parte de las empresas. De hecho, este año, aunque no pudo ser, recibimos la propuesta de una empresa de Portugal que tenía interés en participar, lo que demuestra que nuestro mercado no solo es relevante en Torre del Mar, sino que su alcance va más allá de nuestras fronteras. El trabajo realizado tiene éxito y la difusión va mucho más allá del evento que se celebra cada año«, ha indicado Díaz en el mencionado comunicado.

«No es fácil mantener un evento durante tanto tiempo y que, además, crezca año tras año» César Díaz Gerente de Vive Vélez

En cuanto a las novedades de esta edición, Díaz ha resaltado la presencia de El Borge como pueblo invitado, que sorprenderá con su arte. «Además, presentaremos la participación de Antonio García, con su famoso salchichón de Málaga, quien realizará una presentación exclusiva. Es la primera vez que un producto tan reconocido a nivel nacional, como el salchichón de Málaga, será parte de este evento, mostrando todas sus variedades», ha explicado.

Díaz también ha resaltado la incorporación de una nueva empresa en el mercado. «La Escuela Internacional de Corte de Jamón participará por primera vez, y nos deleitarán con una demostración de corte de jamón, ofreciendo degustaciones de este producto tan característico de nuestra gastronomía, acompañado de un buen queso», ha dicho.

«Bendita lluvia»

Por último, el gerente ha invitado a todos los ciudadanos a participar en el evento, que tendrá lugar este domingo 30 de marzo: «En resumen, la invitación es irresistible. Seguimos creciendo y avanzando. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos el domingo 30, a partir de las 10.00 horas de la mañana. El tiempo parece que nos acompañará, así que les esperamos. Gracias también por su apoyo y por la bendita lluvia, que siempre es beneficiosa. Están todos invitados. Muchas gracias«, ha expresado.

Por su parte, Mario Torres, técnico de Turismo del Ayuntamiento de El Borge, ha expresado su agradecimiento y ha destacado la importancia de la participación de su municipio en el evento: «Es un placer para nuestro pueblo, para mí, como representante del entorno de moscatel y del corazón de Moscatel, ya que no solo representamos a El Borge, sino que también estamos trabajando en una iniciativa muy bonita, muy ilusionante, llamada 'Corazón Moscatel'», ha expresado.

«Estamos desarrollando esta iniciativa con los municipios más importantes en la producción de uva pasa moscatel» Mario Torres Técnico de Turismo del Ayuntamiento de El Borge

Torres ha detallado que el proyecto 'Corazón Moscatel' involucra a los principales pueblos productores de este vino tan característico: «Estamos desarrollando esta iniciativa con los municipios más importantes en la producción de este 'oro' que tenemos en la comarca, como El Borge y Macharaviaya, y juntos estamos trabajando en su comercialización y puesta en valor», ha expuesto.

Además, el técnico de Turismo ha subrayado el objetivo de consolidar la zona como un destino turístico. «Este desarrollo tiene como objetivo posicionar a nuestra comarca como un destino turístico destacado. Esperamos poder hermanar este proyecto con Torre del Mar y la Costa del Sol, con Málaga como punto de referencia, para fomentar el turismo y la promoción de nuestra cultura y tradiciones», ha dicho.

«Hermanar pueblos»

Torres también ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración entre municipios: «Es un orgullo y un placer estar aquí, junto con los compañeros de otros pueblos. Agradecemos la oportunidad de participar en este mercado que sabemos, por referencias de ediciones anteriores, ha sido todo un éxito. Como bien ha dicho Jesús, es una gran oportunidad para hermanar nuestros pueblos y mostrar lo mejor de nuestra tierra».

Por su parte, Gálvez ha expresado su agradecimiento a los presentes y ha resaltado la importancia del evento. «Es un placer estar aquí con todos vosotros para presentar una nueva edición del Mercado de la Cabra de Torre del Mar, un evento que representa el firme compromiso con la dinamización del comercio local y la promoción de nuestras tradiciones gastronómicas y culturales», ha expresado.

Gálvez ha destacado las fortalezas de Torre del Mar como destino turístico y comercial. «Torre del Mar es una localidad con una riqueza comercial, turística y gastronómica indiscutible. Eventos como éste son fundamentales para seguir potenciando su atractivo. Nuestra apuesta por la organización de iniciativas que fomenten el consumo en nuestros negocios y pongan en valor los productos de nuestra tierra es clara y decidida», ha añadido.

Ruta Gastronómica de Riogordo

Por su parte, Riogordo promociona su oferta gastronómica los días 29 y 30 de marzo con la IX edición de la Ruta Gastronómica, donde vecinos y visitantes podrán degustar una selección de las mejores tapas de la localidad de la Alta Axarquía. Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Tecnológico, Patrimonio y Mantenimiento, Sagrario Molina, acompañada del alcalde de Riogordo, Antonio Alés, ambos del PP, quienes han informado que esta iniciativa se puede llevar a cabo gracias al trabajo del Ayuntamiento junto al sector hostelero de Riogordo, viéndose implicados en el proyecto un total de siete establecimientos.

En esta edición, cada uno de los bares o restaurantes ofrecerán dos tapas distintas, seleccionadas entre sus mejores recetas. Todas irán acompañadas de una bebida, por un precio de tres euros. La diputada ha explicado en un comunicado que «con este evento se pretende fomentar el sector de la hostelería además de promocionar turísticamente el municipio». «La diversidad de sabores y recetas permitirá a los asistentes disfrutar de platos tradicionales junto a propuestas más innovadoras, muchas de ellas elaboradas con el excelente aceite de oliva virgen extra de la zona, incluido en la marca promocional 'Sabor a Málaga'», ha añadido.

Como en ediciones anteriores los ciudadanos y visitantes podrán hacer uso del rutero que podrán obtener en los establecimientos participantes de la ruta. El rutero deberá estar sellado con siete sellos, en cada uno de los establecimientos, para poder participar en el sorteo que se celebrará el domingo una vez que finalice la ruta.

Ampliar Presentación de la cita gastronómica que acoge Riogordo. SUR

Los premios de esta edición incluyen un primer premio, que consiste en un pack de fin de semana para dos personas valorado en 300 euros; dos segundos premios, cada uno dotado con un vale de 100 euros para gastar en establecimientos participantes de la ruta y cinco terceros premios, con vales de 50 euros, también para gastar en establecimientos participantes, así como bolsas de regalo con productos locales y de 'Sabor a Málaga'.

Los establecimientos que participan esta edición son el bar El Campillo (brocheta de solomillo con patatas fritas y carrillada al vino dulce con patatas fritas); el Bar La Plaza (Albóndigas con tomate y choricitos gallegos al vino); la Marisquería El Niño (jibia frita con ensalada y salsa rosa y pulpo a la gallega); el Bar Molina (solomillo en salsa de almendras con patatas fritas y pincho de gambas): el Mesón La Era (tostas de lomo y tortillitas de bacalao del terreno); pizzería Restaurante 30 y Tantos (pincho de calamar con rizo de patata y tulipa de pizza con lomo a la carbonara); y El Descorche del 30 (ensaladilla de patatas con gambas al ajillo y croquetas) Los ruteros se podrán recoger en cada uno de los establecimientos, donde también se entregarán completos. El sorteo se llevará a cabo el domingo 30 por la tarde.