Operar más ya

La Consejería de Salud y Familias ya ha puesto en marcha el plan que tiene como finalidad reducir las listas de espera. Se trata de dar una solución a pacientes que llevan demasiado tiempo esperando una llamada que acumula más demoras que aquellos trenes, con departamentos de tercera y asientos de madera que, además de por la carbonilla que soltaban, se caracterizan porque se sabía cuándo salían de la estación, pero no cuándo llegaban a su destino tal era el retraso que acumulaban. Esa medida ordenada por Salud ha empezado a aplicarse en más de 200 quirófanos de nueve hospitales andaluces de las provincias de Sevilla, Granada, Almería, Jaén y Huelva. Esos centros hospitalarios acumulan el 75 por ciento de la lista de espera quirúrgica. Llama la atención que ningún hospital público malagueño esté entre esos nueve. Como conocemos que la tardanza que sufren los pacientes de Málaga no es poca, la conclusión que se extrae es: ¡cómo de mal! tienen que estar en el Virgen de las Nieves y San Cecilio (Granada), Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla), Torrecárdenas, La Inmaculada y Poniente (Almería), Hospital de Jaén y Juan Ramón Jiménez (Huelva). Vamos, para no ir a operarse en ellos, salvo que los pacientes tengan más paciencia que el santo Job.

Que otros estén peor que uno no es más que mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, que haya hospitales de cinco provincias andaluzas con muchos enfermos aguardando pasar por un quirófano durante un plazo de tiempo excesivo no es para que en Málaga nos sintamos satisfechos. Ni mucho menos. Entre otras cuestiones, porque la situación de los centros hospitalarios públicos malagueños no es buena. El Hospital de Antequera, con 580 días de demora media, es el que más retraso tiene de Andalucía. Y los 504 días de tardanza media del Clínico no es para sacar pecho, precisamente. Así que bien está que el plan de choque contra la lista de espera dé prioridad a esos nueve hospitales, en los que más de 200 quirófanos harán de media cinco operaciones cada tarde, de lunes a viernes, y otras cinco los sábados. Sin embargo, también hay que exigir la máxima celeridad para resolver los retrasos que soportan los pacientes malagueños. Porque, no hay que olvidarlo, la demora media quirúrgica de la provincia de Málaga, con 332 días, es la más elevada de Andalucía. En este asunto, solo cabe que haya efectividad y que se saque de una vez por todas de la lista de espera a enfermos cuyo nivel de desesperación crece cada día que pasa sin ser operados.