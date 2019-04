Sánchez recupera el «no es no» para el referéndum y la independencia de Cataluña Sánchez saluda a los asistentes al mitin del PSOE celebrado ayer en Zaragoza. :: Javier Belver / efe El líder socialista alerta de que hay «un riesgo real» de que entre PP, Ciudadanos y Vox consigan la mayoría parlamentaria RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Lunes, 8 abril 2019, 00:04

Pedro Sánchez ha recuperado el «no es no» que le costó el cargo de secretario general del PSOE hace tres años para garantizar que con un Gobierno socialista no habrá referéndum ni independencia de Cataluña. Respondía de esta manera a los reiterados emplazamientos que recibe de los candidatos de PP y Ciudadanos sobre una supuesta connivencia con Esquerra y JuntsxCat para alcanzar la investidura a cambio de contraprestaciones soberanistas.

El debate sobre el conflicto político en Cataluña es el terreno menos cómodo para Sánchez, defensor del diálogo con las fuerzas independentistas frente a las exigencias de Pablo Casado y Albert Rivera de aplicar la mano dura sin contemplaciones. En esa dialéctica electoral, reconocen los socialistas, llevan las de perder en la mayor parte de España, como se comprobó en las elecciones de Andalucía del 2 de diciembre.

El candidato socialista intentó ayer dar una respuesta definitiva a las acusaciones del PP y Ciudadanos en un acto de su partido en Zaragoza. «No es no. Si hay un Gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia», afirmó. La apelación al doble 'no' no es casual porque esa frase en su boca es sinónimo de obstinación. La acuñó para mostrar su negativa a apoyar la investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones de junio de 2016, en contra de la opinión mayoritaria de la dirección del PSOE y de los barones territoriales, que a toda costa quería evitar unas terceras elecciones en las que las perspectivas socialistas eran más que negras y a las que se hubieran visto abocados si se frustraba la investidura. Se impuso, tras un tormentoso Comité Federal, la opción de la abstención que permitió la elección de Rajoy, y Sánchez dimitió como secretario general y días después dejó su escaño en el Congreso.

El discurso de firmeza con el soberanismo tiene el flanco débil de su oferta de diálogo

El candidato socialista señaló que la independencia forma parte de un imaginario que sirve a los intereses de los secesionistas «y de la derecha». A los primeros, porque mantiene viva la llama soberanista que tiene el respaldo de casi la mitad de los catalanes. A los segundos, porque les sirve para erosionar a Sánchez con la acusación de complicidad con Quim Torra y los separatistas. «El independentismo y la derecha -afirmó- saben que la independencia no se va a producir porque la Constitución no lo regla, no lo reconoce y (porque) la comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas». Pero, sobre todo, añadió, porque «los propios catalanes no quieren la independencia, lo que quieren es quedarse en España».

La centralidad

El problema con el que se tropieza Sánchez es que su apuesta por el diálogo con Torra, Esquerra y JxCat no ha surtido efectos para desactivar la pulsión soberanista, aunque haya logrado una relativa normalización de las relaciones entre las administraciones. Tampoco ha servido para rebajar el discurso inflamado del presidente de la Generalitat ni de los líderes soberanistas. Ha dado, en cambio, argumentos a Casado y Rivera para organizar una campaña centrada en el debate territorial y en las acusaciones al presidente del Gobierno de haber tejido acuerdos inconfesables bajo la mesa con el independentismo.

Sánchez aprovechó ambos discursos para reivindicar la centralidad del PSOE porque está alejado del «viaje a ninguna parte» de los defensores de la segregación de Cataluña y de los afanes «recentralizadores» de PP, Ciudadanos y Vox para poner en tela de juicio del Estado de las Autonomías.

Pero el candidato socialista reservó la traca final de su artillería electoral para las tres formaciones conservadores. En busca de la movilización del electorado socialista y de izquierda en general, alertó del «riesgo real» de que la suma de los escaños tras el 28 de abril de «las tres derechas» alcance la mayoría parlamentaria. Un escenario que por ahora no contempla ningún sondeo electoral. Las encuestas apuntan a que entre PP, Ciudadanosy Vox pueden obtener una mayoría en votos, pero no en escaños por las particularidades del sistema electoral.